"Срочно": плюнувшей в Тарзана 76-летней матери Королевой врезали до полусмерти

Людмила Порывай в молодости, по словам очевидцев, была и красавицей, и зажигалкой. Прошли годы, но внутренний запал женщины никуда не делся. Как, впрочем, и желание ярко наряжаться, в котором она иногда, по мнению некоторых, доходит до абсурда.
Почтенный возраст женщины, а ей, напомним, уже 76 лет, никак не сказался на стиле ее одежды. Многие из тех, кто следит за матерью Наташи Королевой в социальных сетях, смеется над нарядами, совершенно не красящими пожилое тело Людмилы Порывай. Нелепые, по мнению некоторых, попытки омолодиться, заставили высказаться звездного стилиста Анвара Очилова.
По мнению специалиста, возрастное "окно" для экспериментов должно было быть закрыто еще полвека назад. Пожилая женщина в дешевых и аляповатых одеждах выглядит словно "елочная игрушка" и "клоун" даже для близких людей, которые настроены лояльно.
Людмила Порывай свои наряды считает "фишкой". Именно по ней и врезал до полусмерти Анвар Очилов, назвав их прошлым веком. Все содержимое гардероба матери Наташи Королевой нужно, по мнению стилиста, отправить в мусорный контейнер.
"Нужно срочно что-то менять", – подметил мужчина. По его мнению, одним эпатажем сегодня уже публику не заинтригуешь.
К слову, именно на эпатаже Людмила Порывай неплохо выезжает: то похвастается устаревшей иномаркой, то – плюнет в Тарзана со сцены. Недавно и вовсе снялась в эротической фотосессии.