Наташа Королева сорвала с матери последнюю одежду на потеху публике: "Уродство и аморальщина"

Наташа Королева, по мнению общественности, не отличается изысканным вкусом и с трудом может оценить уместность своих поступков. То она станцует после того, как облегчится, то попросит в рот у первого встречного. Своим близким Королева также же часто делает странные предложения.
Людмила и Наталья неоднократно участвовали в совместных фотосессиях, от чего Людмила получала заряд позитива в свои преклонные годы. "Давай что-нибудь отмочим", – подбивала Наташа свою мать. Пенсионерка сопротивлялась, но безуспешно: пришлось подчиниться. В итоге, Наташа Королева сорвала с матери последнюю одежду на потеху публике. Дочь думала, Людмила Порывай "кайфанет", но увы. Этой съемкой Наташа Королева оказала престарелой матери медвежью услугу.
Последствия той съемки Людмила разгребает до сих пор: ведь в сети периодически всплывают фотографии, под каждой из которых пожилую женщину разносят так, что у той, наверняка, уши горят. Вот и под последним кадром, на котором Людмила Порывай махнула игриво халатиком так, что стали видны панталоны, пенсионерку облили помоями в комментариях.
" Угомони свою мать!, "Уродство и аморальщина", "Старуха, вызывающая жалость", "Совсем уже всей семьей мозгами тронулись из за денег", "Теперь понятно в кого доча с вечно голыми сиськами", — обплевались комментаторы фотографии.