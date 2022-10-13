Шокированный Прилучный увидел молодую невесту в толпе мужиков

Организатор свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян поделилась подробностями торжества.

Весь сентябрь и августы новостные заголовки гремели о свадьбе актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Обсуждался наряд невесты, стоимость торжества и даже реакция бывшей жены жениха Агаты Муцениеце.

Однако до сих пор у поклонников пары остались вопросы. Частично на них ответила организатор и владелица модного свадебного агентства Анна Городжая. Под ее руководством поженились многие звездные пары: Александр Овечкин и Анастасия Шубская, Мария Мельникова и репер Мот и другие. Вдохновившись красивой сказкой, к Анне обратился и Павел Прилучный.

Городжая рассказывает, что подготовку к торжеству начали за несколько месяцев. Все решения Павел и Зепюр принимали совместно, несмотря на плотное расписание. Анна добавляет, что невеста хотела сделать сюрприз для жениха и в тайне от Павла приготовила традиционный армянский танец.

Шокированный Павел Прилучный узнал о сюрпризе, когда увидел молодую невесту в толпе мужиков — участников армянского танцевального коллектива. Анна Городжая думает, что момент запомнится Павлу на всю жизнь.

А вот цену мероприятия Анна называть не стала. На это есть несколько причин. "Это репутационный момент. Да и какое это имеет значение, свадьба — один из главных праздников в жизни каждой семьи… Мы создаем искусство, а оно, как известно, бесценно", — поделилась организатор свадьбы Павла Прилучного.