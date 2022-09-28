Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле
91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов
Малыш на подходе: жена Игоря Николаева близка к рождению крохи
Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
партнеры
Среда
28 сентября
Лента новостей
20:56
"Уложила на кушетку и сняла трусы": Садальский за деньги получил интимные ласки
20:15
"Была девственницей": В Сеть слили фото настоящей свадьбы Прилучного
19:54
"Деваться некуда": реакцию Малахова на развод со Шкулевой обсудили в Сети
19:14
Мужчина с Урала убил и спрятал в болоте собственного подчиненного
19:05
Написанные кровью правила: какой урок россиянам стоит извлечь из смерти Шатунова
18:55
Врачи подмосковного Щелково спасли беременную двойней женщину
18:51
"В погребе на даче": брат раскрыл страшные обстоятельства смерти изолированного от общества Моисеева
18:11
Измотанная недугами Кудрявцева взвыла от боли: Четвертый день
18:03
"Государственная воля": Лолита объявила себя военнообязанной
17:15
Кости и жилы: Бывшая жена Грачевского шокировала истощенным видом
16:48
В Саратовской области пенсионера до смерти забили лопатой и ножом
16:30
"Другой жизни он не знает": заикнувшаяся о беременности Рудковская лишила младшего сына радости
15:36
"Безликие не нужны": ушедший из семьи Пригожин нашел оправдание
15:09
"Мой идеал": сын Газманова показал публике молодую подружку
15:02
Куда сходить в Москве: афиша с 29 сентября по 9 октября
14:58
"Мне тоже надо": засмотревшаяся на хоккеистов Муцениеце сверкнула интимным местом
14:53
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
14:47
Штраф или согласование: как правильно провести перепланировку квартиры
14:44
В Набережных Челнах вооруженный мужчина открыл стрельбу по подросткам
14:31
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в ограблении
14:18
Кормила при жизни, поможет после смерти: как Пугачева финансировала Моисеева
14:13
В Ростовской области мужчина забил собутыльника до смерти
14:03
Определены города России с самой высокой ценой за аренду недвижимости
13:54
Инклюзивный кружок: как дети знакомятся с "особенными" сверстниками
13:53
Шизофрения, 20 лет в психбольнице и одиночество: что стало с любовницей, подарившей Бари Алибасову сына
13:39
"Уже восемь лет": обреченный Пьеха признался в тайных желаниях
13:39
KIA Seltos: кроссовер за два миллиона
13:21
В Москве ребенок пострадал при столкновении автобуса и легковушки
12:56
Бессоные ночи: пропавшую Тодоренко нашли на краю света в ужасном состоянии
12:45
Штурм целовалась с Моисеевым прямо на похоронах: Борь, ты классный!
12:17
"Испытывала неловкость": сестричка Началовой высказалась о порочности хулигана Моисеева
11:17
"Все помогают": звезда Comedy Woman рассказала о тяжелом положении
11:02
Выгодные условия: для каких квартир снизят ставку по ипотеке
10:24
"Не хочу умирать": почему брат Моисеева отказался хоронить артиста
09:31
"Валюсь с ног": заплывшая Бузова плачет из-за новой работы
09:10
"Просто уничтожил его": брат Моисева указал на виновника в смерти певца
08:51
Застройщики нарастили выручку на 11%
08:26
Не Моисеев: знаменитый земляк раскрыл настоящую фамилию скончавшегося певца
08:09
Сергей Ентц: Банки становятся гарантами стабильности и помощниками для участников ВЭД
06:13
Внимание! Правила ОСАГО изменятся с 1 октября 2022 года
04:26
Предложение новостроек выросло на 24%
02:37
Заблокировавший дорогу табун лошадей попал на видео
00:09
Никита Гусятник: что нельзя делать 28 сентября
23:11
Прощай, дитя порока: Пугачева, Орбакайте и Успенская рыдают над мертвым телом Моисеева
22:14
"Сложно со мной": как Лядова доставляет проблемы близким людям
21:54
"Террорист": Собчак показала танцующего голым любителя молодых мальчиков Моисеева
21:28
Тело покойного Моисеева в пакете вынесли из квартиры к толпе зевак – видео
21:19
"Победит сильнейший!": блистающая улыбкой Алина Кабаева показалась на людях
20:52
В Ивановской области в ДТП со школьным автобусом пострадали четверо
20:44
Не оберегали от сигарет и алкоголя: в смерти Моисеева усмотрели подозрительное
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стрелок из психушки: кем был ижевский убийца Артем Казанцев
Выросла копией отца и не хочет идти по стопам родителей: как живет единственная дочь Пеговой и Орлова
Послеродовая депрессия, неудачный брак с грузином и тайная личная жизнь: что стало с Надеждой Михалковой
Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать 27 сентября
Нешуточная борьба за миллионы: Борис Моисеев оставил шикарное наследство
Жене иноагента тут не место: из Русского музея спешно убрали портрет Пугачевой после демарша Галкина
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Была девственницей": В Сеть слили фото настоящей свадьбы Прилучного

"Была девственницей": В Сеть слили фото настоящей свадьбы Прилучного

В открытом доступе появилась шокирующая правда о том, почему павел Прилучный так быстро женился.
прочитано 510 раз

25 августа всю Россию облетели торжественные снимки с пышной свадебной церемонии актера Павла Прилучного и его коллеги Зепюр Брутян. В тот день ряд СМИ сообщил, что на самом деле звезды расписались гораздо раньше. И сегодня этому нашлось подтверждение.

ПО ТЕМЕ

Не Прилучный: кто натянул молодую жену актера в двух местах

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

В телеграм-канале "НеМалахов СЛИВки" появились снимки из ЗАГСА, где предположительно Павел Прилучный целует Зепюр Брутян. Жених был одет в строгий костюм, а невеста в скромный белый брючный костюм. Фото датируется 12 мая 2022 года. Выходит, что звезда сериала "Мажор" расписался со своей новой пассией еще весной.

"Говорят, "мажор" так торопился со свадьбой, потому что невеста была девственницей", – говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, роман Павла Прилучного и Зепюр Брутян развивался настолько стремительно, что многие фанаты даже сначала не поверили в его реальность. Поклонники решили, что артист выкладывает фотографии со съемок, в которых участвует его напарница. Однако вскоре стало ясно, что у пары все серьезно. Тогда россияне удивились такой публичности Прилучного, ведь свою бывшую Мирославу Карпович он ото всех прятал и нигде с ней не появлялся.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 28 сентября 2022, 20:15 Источник: "Телеграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мой идеал": сын Газманова показал публике молодую подружку

Пристальных взглядов не избежать
Шоу-бизнес

"В погребе на даче": брат раскрыл страшные обстоятельства смерти изолированного от общества Моисеева

Его могли морить голодом
Шоу-бизнес

Бессоные ночи: пропавшую Тодоренко нашли на краю света в ужасном состоянии

У ведущей остались двое детей
Шоу-бизнес

"Уже восемь лет": обреченный Пьеха признался в тайных желаниях

Никто не ожидал

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

В Саратовской области пенсионера до смерти забили лопатой и ножом
В Набережных Челнах вооруженный мужчина открыл стрельбу по подросткам
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в ограблении
В Ростовской области мужчина забил собутыльника до смерти
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+