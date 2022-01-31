Вскрылась правда о состоянии сраженного тяжелой болезнью Бориса Щербакова

У Бориса Щербаков диагностирован коронавирус.

Сегодня, 31 января, стало известно о госпитализации Бориса Щербакова. Как оказалось, артист, как и многие звезды шоу-бизнеса, заболел коронавирусной инфекцией. Народный актер СССР жаловался на сильную утомляемость и кашель. Многие фанаты переживали за жизнь кумира, ведь для пожилых людей этот недуг особенно опасен. Однако, как отметил сын актера, волноваться уже не стоит, поскольку отец пошел на поправку.

Василий поблагодарил врачей, которые оказали своевременную помощь, за профессионализм и оперативность. Он отметил, что Щербакова скоро выпишут из больницы. Ждать осталось совсем немного – около двух дней. Также он сообщил, что легко справиться с болезнью помогла вакцинация. Так, у артиста высокий уровень антител, а тест на коронавирус показал отрицательный результат уже на следующий день после госпитализации.

Напомним, что за несколько лет от коронавируса умерла не одна известная личность. Так, буквально накануне скончался советский режиссер Виктор Мережко. По словам его наследницы, он пытался заниматься самолечением и отказывался обращаться к врачам. Когда же его все-таки отвезли в больницу, оказалось, что легкие мужчины поражены практически на сто процентов. К сожалению, спасти Мережко не удалось.