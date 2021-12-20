"Лучший подарок": Боярской привалил роскошный сюрприз

20 декабря 2021 года Елизавета Боярская отмечает день рождения. С этим знаменательным событием ее торжественно поздравили близкие, родные, друзья и просто знакомые. С утра пораньше артистку окружили вниманием родители, дети и звездный избранник. Все прошло просто прекрасно, звезде угодили.
Супруг Максим Матвеев подготовил возлюбленной приятный сюрприз — практически целую кучу белых роз и пионов, украшенных декоративной зеленью. Елизавета Боярская сразу похвасталась цветами в инстаграм-истории. "Муж подарил роскошный букет", — написала фанатам знаменитость и разместила снимок.
Максим Матвеев публично признался жене в чувствах, чтобы точно покорить ее сердце в торжественный день. Он показал в Сети кадры, на которых запечатлен с Елизаветой Боярской в разные этапы жизни, и добавил к ним душевную подпись.
Мужчина заявил, что обожает свою партнершу. Он поблагодарил ее за то, что она есть. И хотя актрисе стукнуло уже 36 лет, муж назвал ее девчонкой.
Однако наибольшее впечатление на именинницу произвело художество старшего сына. Девятилетний Андрей вручил матери личное произведение искусства. Мальчик хорошо потрудился и он нарисовал красками ее портрет. "Лучший подарок", — объявила счастливая Елизавета Боярская.