"Так бесит!": сбежавший в США Пресняков плюнул в россиян

В своем инстаграм-аккаунте певец порассуждал на тему того, чем отличаются американцы от россиян. Так, в "Сторис" он отметил, что в нашей стране в большинстве случаев, "когда ты людям дверь придерживаешь — никто спасибо тебе не говорит".
"Так бесит!", – возмутился Никита Пресняков, образно плюнув в соотечественников. К слову, в Соединенных Штатах у его матери – Кристины Орбакайте и ее мужа Михаила Земцова есть недвижимость. Звезда приезжает в Россию, только чтобы работать.
Ее наследник же, напротив, живет на Родине, но любит отдыхать в США. По некоторым данным, музыкант находится в Майами-Бич.
Никита Пресняков появился на свет, когда дочери Аллы Пугачевой было всего 20 лет. Отцом артиста является Владимир Пресняков.
Певец женат на своей возлюбленной – Алене Красновой. Пару не раз спрашивали, почему они не обзаводятся детьми. На это супруги отвечают уклончиво. Никита Пресняков ранее давал понять, что ему не нравятся подобные вопросы. По его словам, все произойдет, когда люди перестанут этим навязчиво интересоваться. Судя по всему, пара пока хочет пожить, как говорится, для себя.