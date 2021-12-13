Никита Пресняков стал копией отца

30-летний певец записал видео для "Сторис" личного микроблога. В нем артист сильно преобразился. Никита Пресняков объяснил, что участвует в новом проекте в образе своего знаменитого отца – Владимира Преснякова.
Музыкант запечатлен с длинными волосами, – с таким имиджем родитель Никиты Преснякова ходил в молодости. На кадрах исполнитель как две капли воды похож на звездного отца. Ему даже удалось передать интонации голоса певца.
Внук Аллы Пугачевой рассказал, что снимается в фильме о клипмейкерстве 90-х годов. В начале ролика Никита Преснякова намеренно представляется Владимиром Пресняковым.
Пользователи Сети заметили, что у членов звездной семьи хорошо выходят перевоплощения. Так, ранее сын Кристины Орбакайте показал это еще во время участия в шоу "Точь-в-точь" Первого канала, где занял первое место, разделив победу с Ириной Дубцовой.
Напомним, Никита Пресняков пошел по стопам своих родителей и бабушки, занявшись музыкой. В 2014 году он основал собственную группу, которая называется Multiverse. Кроме того, он предстает перед публикой в качестве артиста. Так, он играет в Губернском Театре.