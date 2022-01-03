"Квартирка в самом сердце Москвы": Разведенка Галич похвасталась дорогущим подарком

Ида Галич поделилась радостью.

Популярная блогер, которая недавно развелась с мужем, поделилась радостью с подписчиками – на новый год она получила дорогущий подарок… от самой себя. По итогам года Ида решила сделать себе приятное, она приобрела квартиру в самом центре Москвы.

"Ты была очень хорошей девочкой в этом году) пусть твоя новая уютная квартирка в самом сердце Москвы напоминает тебе, какая ты умничка! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - обратилась Галич к самой себе.

Ида выложила видео, в котором победно пьет шампанское в новом доме, на втором ролике она показала вид из окна. Окна квартиры выходят на Новый Арбат. Подписчики порадовались за звезду и поздравили с покупкой.

"Какая Вы умничка. Вы как никто другой заслужили. Вы трудяга. Искренняя, честная и самая лучшая. Желаю еще больше таких подарков ", "Поздравляю! Вы супер, очень приятно видеть ваш рост, как журналиста и автора!", "Умничка! Поздравляем! ", "Рада за вас! Это такое классное чувство – радоваться за незнакомого тебе человека)) вы достойны всего самого лучшего!", "Отличный вид, принимайте поздравления", "Поздравляю Вас, Ида . Вы такая умница, что взяли свою жизнь в свои руки и добились многого", – написали комментаторы.