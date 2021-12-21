Пережившая расставание Галич рассказала о незавидной участи разведенки

Недавно Ида Галич рассказала, как складывается ее жизнь после развода с мужем.

Практически год назад общественность узнала о разрыве одной из самых крепких, как это тогда казалось, пар шоу-бизнеса. Ида Галич призналась, что разводится с возлюбленным Аланом Басиевым. Ведущая рассказала, что инициатором расставания стал ее муж. Конкретные подробности Ида не разглашает, но уверяет, что причина кроется вовсе не в финансовом положении Алана. Также Галич отметила, что разводятся они не из-за измен.

Недавно блогерша поведала журналистам, как протекает ее жизнь на данный момент. По словам Иды, теперь она вернулась в отчий дом. С родителями ей жить комфортнее, хоть порой они ругаются. Несмотря на это, родственники оказывают ей незаменимую поддержку. Например, они помогают Галич растить сына Леона.

Как оказалось, осетинские корни дают о себе знать: членам семьи важно быть рядом и во всем помогать друг другу. Так, они все вопросы решают сообща. Также телеведущая призналась, что очень близка с родными и чувствует с ними себя более защищенной.

Напомним, что Галич и Басиев прожили в браке всего лишь три года. За это время на свет появился их сын Леон. Несмотря на разрыв, паре удалось сохранить дружеские отношения. Так, звезда отметила, что с теплотой и уважением относится к экс-возлюбленному.