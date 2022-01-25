Заболела? Кудрявцева напугала россиян оголенным телом в кровоподтеках

В прошлом году российской телеведущей Лере Кудрявцевой исполнилось 50 лет. Однако она совсем не выглядит на свой возраст. В 47 она второй раз стала матерью, и теперь ей просто некогда расслабляться и унывать.
Кроме того, рядом с Лерой Кудрявцевой ее любимый муж, хоккеист Игорь Макаров, который младше ее на 16 лет. Поэтому женщине приходится держать марку.
Лера Кудрявцева ведет активный образ жизни и следит за своим здоровьем и внешностью. Сегодня она показала поклонникам в "Инстаграм", что помогает ей быть в форме.
В разделе "Сторис" Лера Кудрявцева предстала на процедурном столе с банками на спине. Ее лицо было помещено в специальное отверстие кушетки, откуда она и вещала.
"Лежу на баночках", – умиротворенно сказала Кудрявцева.
На кадрах она показала оголенную спину, на которой были установлены банки, а под ними виднелась покрасневшая от кровоподтеков кожа.
Поклонники пожелали Кудрявцевой скорейшего восстановления. Кто-то предположил, что она заболела. "Здоровья Лерочка! Была на съемках? Или болеешь, не дай Бог конечно", – написал фанат.
Напомним, сейчас младшей дочери Леры Кудрявцевой Маше три года. Девочка растет очень развитой и довольно своенравной. Недавно ведущая призналась, что семью настигает кризис трехлетнего возраста, когда дети становятся капризными до безобразия.