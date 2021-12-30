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Шоу-бизнес
"Я пью только коньяк по утрам!": Бузова сделала откровенное признание

"Я пью только коньяк по утрам!": Бузова сделала откровенное признание

2021 год выдался для Ольги Бузовой тяжелым. Расставание с избранником Давой и многочисленные скандалы не раз заставляли поющую ведущую плакать. Но артистка не теряет присутствия духа. В канун Нового года она поиронизировала над собой.
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Звезда приняла участие в шоу "Импровизация" на ТНТ. Ведущие попросили Ольгу Бузову поздравить всех с наступающим праздником, а затем стали устраивать конкурсы. Одним из них был "подкатить к Бузовой". Теледива играла непреступную девушку на дискотеке, и комикам надо было добиться ее внимания.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Антон Шастун в специальных очках с изображением бокалов спросил, был ли у артистки когда-либо "пивзавр" и предложил выпить пенного напитка. На это исполнительница ответила, шутя: "Нет, я только коньяк по утрам!".

Напомним, этот прикол связан с одним из самых громких скандалов, который взбудоражил общественность минувшим летом во время проведения Евро-2020. Тогда Ольга Бузова пришла в студию "МАТЧ ТВ", где на нее набросился комментатор Дмитрий Губерниев.

Он стал задавать певице шокирующие вопросы. Так, журналист спросил, пьет ли звезда по утрам коньяк. Ольга Бузова незадолго до этого вышла из клиники, где проходила серьезное лечение, поэтому вопросы ведущего ей пришлись не по душе, и она расплакалась прямо в эфире.

Другой комичный момент во время шоу случился из-за напоминания о блогере Даве. Артистка резко ответила, когда ей предложили вернуться к нему: "К прошлому не возвращаюсь".

Как писали "Дни.ру", в начале этого года Ольга Бузова отмечала день рождения, а на следующий день рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что расстается с женихом. Знаменитость обвинила его в абьюзе, рукоприкладстве и неверности.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 декабря 2021, 10:00 Источник: Шоу "Импровизация" ТНТ ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость935734
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Пустышка! Ты никому не интересна! Заройся где нибудь в туман!!!
Сергей.
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Она и так-то не вполне адекватная,а коньячок это её состояние ещё и усугубляет. Ей впору только кефир пить,да и то через тряпочку.
Гость935270
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Когда же ты уже допьешься и скроешься в тумане на хрен???
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