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Шоу-бизнес
"Ради дела": готовая на все новоиспеченная мусульманка Решетова выкатила прелести на публике

"Ради дела": готовая на все новоиспеченная мусульманка Решетова выкатила прелести на публике

В Сети активно обсуждают экс-избранницу рэпера Тимати.
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В начале января появились слухи, дескать, экс-избранница рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, встречала Новый год в Дубае вместе с новым возлюбленным. Поговаривают, что бывшая зазноба российской знаменитости встречается с предпринимателем из ОАЭ Хассаном Джамилем, который ранее встречался с американской певицей Рианной.

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Накануне в Сеть попали фото, на которых Решетова развлекается на новогодней вечеринке. Рядом с манекенщицей был темноволосый мужчина с густой черной бородой. Интернет-обитатели сомневаются в том, что это именно Джамиль.

Также пользователи Сети активно обсуждали наряд, в котором Анастасия пришла на праздник. Мать сына Тимати облачилась в блузку темного оттенка с довольно откровенным декольте. Решетова, которая, как она говорит, недавно приняла ислам, поступила опрометчиво, считают комментаторы. Дескать, мусульманки не должны выкатывать свои прелести на публике.

Впрочем, как считают в Сети, Хассану Джамилю по большому счету наплевать на внешний вид спутницы, ведь он не рассматривает ее в качестве будущей супруги. Манекенщице посоветовали вытянуть из миллионера как можно больше денег и подарков, пока он не променял ее на девушку помоложе.

"Рианна поди ислам не хотела принимать, а Настя ради дела на все готова", – рассуждают сплетники в Интернете.

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Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Presss/www.globallookpress.com
Автор: 16 января 2022, 11:30 Источник: Paparazzi.ru ✓ Надежный источник
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беспринципное дееррььммо.
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