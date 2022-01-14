Смертельный номер: Тимати посадил двухлетнего сын за руль и чуть не попал под фуру

Российский рэпер Тимати воспитывает раскрепощенных и отважных детей, отпуская их с головой в опасные приключения. Старшая дочь Алиса уже самостоятельно покоряет огромные волны океана на серфе. Порой кажется, что грани между весельем и смертельной опасностью в семье никто не чувствует.
Сейчас Тимати вместе со своей мамой Симоной и двумя детьми отдыхает в Латинской Америке. Двухлетний Ратмир отправился с отцом так далеко впервые, раньше Анастасия Решетова не отпускала его, и с Тимати путешествовала только старшая семилетняя дочь Алиса, которую ему родила Алена Шишкова.
Тимати сразу удивил поклонников странным развлечением. В своем "Инстаграм" он выложил видео, на кадрах которого маленький Ратик сидит у него на коленях за рулем автомобиля и едет по оживленной скоростной трассой. В какой-то момент Тимати поднимает обе руки вверх, демонстрируя полное прекращение контроля ситуации. Как раз в тот момент, когда ребенок вел машину сам, мимо них пронеслась огромная фура.
Поклонники были шокированы увиденным. Как можно так рисковать ребенком? Да и в нашей стране за такое могли бы наказать по закону.