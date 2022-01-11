"Не пускали": Немощного Краско бросили в горящем доме во время пожара

11 января в Санкт-Петербурге произошло чрезвычайное происшествие, которое коснулось известного артиста. Вблизи Фонтанки загорелся старинный дом, где проживает 91-летний Иван Краско. К счастью, мужчина не пострадал, однако события развернулись далеко не лучшим образом.
Корреспонденты выяснили, что пожилой актер во время пожара находился в своей квартире. Его буквально бросили в горящем доме — эвакуировать никто не собрался. И хотя мужчина не видел пламя собственными глазами, отравляющий дым до него все-таки дошел.
Известно, что огонь распространился мощно — с этажа на этаж. На место возгорания прибыли десятки спасателей и специальная техника, чтобы остановить стихию. Журналистам Иван Краско заявил, что о нюансах происшествия ему сообщили родственники.
В загоревшийся дом немногим ранее входить запрещали. "Сыновья вышли и сообщают, что некоторое время не пускали, сейчас пускают вроде", — поделился информацией артист. Сейчас он по-прежнему находится в квартире.
Отметим, что Иван Краско нуждается в особом внимании и уходе, поскольку в силу возраста и здоровья стал немощным. В прошлом году звезду разбил инсульт. После этого мужчина стал терять зрение и практически заново учился ходить.