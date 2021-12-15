Оказавшийся в заложниках 91-летний Краско обратился к Путину

Народный артист России Иван Краско написал президенту страны Владимиру Путину о плохой уборке снега и сосульках в Санкт-Петербурге. Актер пожаловался на то, что пожилые люди не могут выйти из дома из-за снежного коллапса.
Из дома Иван Краско вышел за последнее время только 8 декабря. Актер проводил в последний путь коллегу и давнюю знакомую Нину Ургант.
В обращении к Владимиру Путину, подписанном Иваном Краско, говорится, что над головами петербуржцев свисают огромные сосульки, причем уже не раз они падали на людей.
По словам Краско, от плохой уборки снега пострадали уже четверо. Одной женщине проломило череп. Сейчас она госпитализирована и пребывает в коме. Помимо этого среди пострадавших есть несовершеннолетний. Ситуация крайне серьезная.
"Горожане, особенно пожилые люди, оказались в буквальном смысле заложниками в своих квартирах", – говорится в тексте письма.
Актер подтвердил журналистам, что действительно подписывал этот документ. Он добавил, что один раз вышел на улицу под руку с сыном и сразу повис на нем, не сумев сделать и шаг.
Между тем прогулки на свежем воздухе были бы Ивану Краско очень кстати. Однако на Фонтанке можно сломать ногу из-за большого количества снега.