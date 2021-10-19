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Шоу-бизнес
91-летний Краско перестал ходить: страшные подробности состояния тяжелобольного актера

91-летний Краско перестал ходить: страшные подробности состояния тяжелобольного актера

В конце августа Иван Краско был госпитализирован с подозрением на инсульт. Некоторое время артист находился в реанимации.
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Недавно народный артист России пришел на вручение Царскосельской художественной премии. Там он активно общался со своей давней приятельницей, Светланой Крючковой. Она сидела на коленях у коллеги, гладила его и активно желала здоровья. Многие задумались, можно ли расценить такое поведение, как положительную динамику состояния знаменитости.

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Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

Журналисты обратилась к директору артиста, Вячеславу Смородинову. Он признался, что пока Иван Краско чувствует себя не очень хорошо. Ему тяжело обходиться без помощи окружающих, он испытывает некоторые сложности с передвижением. Особенно непросто дается знаменитости подъем по лестнице. "Темнеет в глазах", – рассказал директор. Он отметил, что сейчас уговаривает артиста уйти из театра.

Иван Иванович долгое время говорил, что никогда не бросит сцену, так как это и есть его жизнь. При этом сейчас он скорее всего откажется от больших ролей. Ему стало тяжело играть в постановках, которые требуют постоянного присутствия на сцене. Эпизодические же роли пока останутся.

Иван Краско проходил достаточно длительную реабилитацию после инсульта. Около двух недель ему делали различные процедуры, он занимался на специальных тренажерах, чтобы вернуться к нормальной жизни. После периода восстановления ему стало лучше. Однако врачи отметили, что на тяжесть ситуации влияет возраст и тот факт, что этот инсульт у Ивана Ивановича уже не первый.

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Фото: Semen Likhodeev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2021, 14:25 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

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