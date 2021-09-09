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Шоу-бизнес
Испуганная Загитова откровенно о работе с Бузовой: Я вся тряслась

Испуганная Загитова откровенно о работе с Бузовой: Я вся тряслась

Восьмого сентября в Крыму стартовал фестиваль "Таврида". Он преподнес поклонникам приятный сюрприз – встречу с Алиной Загитовой. Олимпийская чемпионка ответила на вопросы всех интересующихся.
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Фигуристка рассказала, что не будет участвовать в зимней Олимпиаде. По ее словам, необходимо адекватно оценивать свои возможности, а потому было принято именно такое решение. "Готовиться к Олимпиаде нужно все четыре года", – заявила она. Однако завершение карьеры спортсменка отрицает.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Спросили у Алины Загитовой и про то, планирует ли она уезжать из России. Фигуристка рассказала, что слишком любит свою страну и не видит себя ни в одной другой. Она отметила, что скучает по эмоциям после соревнований, но пока дала себя время отдохнуть. Спортсменка занимается английским языком, берет уроки по развитию речи, а также участвует в шоу.

Недавно она попробовала себя в роли ведущей проекта "Ледниковый период". По словам Алины, это была крайне сложная задача, так как ранее она видела подобное только по телевизору. Ей предстояло увидеть то, что скрывается за кадром. Знаменитость призналась, что она – человек крайне закрытый и любит одиночество.

По словам Алины Загитовой, когда она остается наедине с собой, то много думает и "копается в себе". Самым трудным во всей программе был тот факт, что ей приходилось общаться со звездами шоу-бизнеса, задавать вопросы в кадре. В пример она привела Ольгу Бузову. "Я вся тряслась", – призналась олимпийская чемпионка. Она подчеркнула, что мысли просто собирались в кучу, а подготовленные вопросы тут же вылетали из головы. От волнения она даже могла перепутать имя поющей ведущей.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 сентября 2021, 14:38 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год

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