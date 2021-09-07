"Мне так больно": Брошенная мужем после родов Галич упивается слезами

Блогер Ида Галич дала откровенное интервью. Звезда рыдает, вспоминая о разрыве с супругом.

Популярная брюнетка Ида Галич перенесла страшную эмоциональную травму. Вскоре после того, как женщина выносила под сердцем ребенка, муж Алан Басиев поставил ей ультиматум — или она соглашается на его условия или он от нее уходит. Блогер не смогла принять позицию супруга, поэтому пара развелась.

ПО ТЕМЕ Недавно родившую Галич без лифчика засняли в компании голого мужчины

Ида Галич до последнего верила, что ее любовь с избранником будет длиться вечно. Брюнетка была уверена, что будет жить вместе с Аланом Басиевым всю свою жизнь. Казалось, что вместе они преодолеют все трудности, но надежды молниеносно рухнули. Семейное счастье оказалось слишком коротким.

Сейчас женщина в одиночку растит годовалого сына Леона и не может сдержать чувств, когда видит на улице молодых отцов, которые гуляют с колясками. "Мне так больно", — заявила Ида Галич во время интервью и начала упиваться слезами. Звезда старалась скрыть бушующие внутри чувства, но они превратились в тихую истерику.

Брюнетка до сих пор переживает из-за того, что Алан Басиев оставил ее с малышом на руках. Знаменитость рассчитывала, что сын будет расти в полной семье, а теперь она вынуждена сама тянуть ребенка и заботиться о нем сразу за двоих. Ида Галич призналась, что крошка Леон не видел отца уже несколько месяцев.