Недавно родившую Галич без лифчика засняли в компании голого мужчины

Не так давно стало известно о разводе Иды Галич и Алана Басиева. У пары остался общий сын.

31-летняя ведущая старается быть максимально откровенной с поклонниками. Она показывает себя как в самых изысканных нарядах, так и в не совсем веселом и бодром расположении духа. Обычно блогерша старается нести позитивные эмоции своим подписчикам, так как считает, что негатива в жизни каждого человека и так хватает. Сегодня ночью знаменитости удалось удивить многих.

Ида Галич никогда не славилась неожиданными выходками с мужчинами. Однако день рождения одной из ее подруг, видимо, слегка поменял настроение ведущей. В ее личном блоге появились неоднозначные "истории". На одной из них она очевидно танцует в обтягивающем топе без лифчика. Затем вокруг нее начинают происходить интересные вещи.

На кадрах веселая Ида Галич "зажигает" на танцполе. В какой-то момент компанию ее решает составить мужчина в красных трусах и кедах в цвет. Он активно танцует около блогерши, после чего ложится на пол, исполняя характерные для стриптизеров движения. Знаменитость смеется и наблюдает за происходящим. Последний ролик появился в блоге дивы уже под утро, что говорит о том, что праздник продолжался достаточно долго.

Напомним, летом 2019 года Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева. Пара познакомилась в ночном клубе при забавных обстоятельствах, о которых они оба, смеясь, много рассказывали в интервью. По слухам, разногласия в семье возникли из-за материального статуса блогеров: Ида оказалась крайне успешна, а супруг не совсем. Однако сама блогерша опровергает информацию. Сейчас бывшие супруги поддерживают теплые отношения ради малыша.

