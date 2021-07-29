Недавно родившую Галич без лифчика засняли в компании голого мужчины

31-летняя ведущая старается быть максимально откровенной с поклонниками. Она показывает себя как в самых изысканных нарядах, так и в не совсем веселом и бодром расположении духа. Обычно блогерша старается нести позитивные эмоции своим подписчикам, так как считает, что негатива в жизни каждого человека и так хватает. Сегодня ночью знаменитости удалось удивить многих.
Ида Галич никогда не славилась неожиданными выходками с мужчинами. Однако день рождения одной из ее подруг, видимо, слегка поменял настроение ведущей. В ее личном блоге появились неоднозначные "истории". На одной из них она очевидно танцует в обтягивающем топе без лифчика. Затем вокруг нее начинают происходить интересные вещи.
На кадрах веселая Ида Галич "зажигает" на танцполе. В какой-то момент компанию ее решает составить мужчина в красных трусах и кедах в цвет. Он активно танцует около блогерши, после чего ложится на пол, исполняя характерные для стриптизеров движения. Знаменитость смеется и наблюдает за происходящим. Последний ролик появился в блоге дивы уже под утро, что говорит о том, что праздник продолжался достаточно долго.
Напомним, летом 2019 года Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева. Пара познакомилась в ночном клубе при забавных обстоятельствах, о которых они оба, смеясь, много рассказывали в интервью. По слухам, разногласия в семье возникли из-за материального статуса блогеров: Ида оказалась крайне успешна, а супруг не совсем. Однако сама блогерша опровергает информацию. Сейчас бывшие супруги поддерживают теплые отношения ради малыша.
Популярные темы форума
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Кто занимается саморазвитием?
Симпатичная соседка
Муж заставляет готовить
Сын Шепелева просто копия Фриске