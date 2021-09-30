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Шоу-бизнес
Арзамасова с младенцем сбежала от занятого Авербуха к матери

Арзамасова с младенцем сбежала от занятого Авербуха к матери

Елизавета Арзамасова поделилась новым фото с сыном в "Инстаграм".
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В личной жизни Елизаветы Арзамасовой все происходит стремительно. В прошлом году публика узнала о том, что актриса состоит в романтических отношениях с фигуристом и продюсером Ильей Авербухом. Вскоре влюбленные объявили о свадьбе. Они заключили брак в конце прошлого года.

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 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

В начале 2021-го Арзамасова сообщила поклонникам о беременности. Пополнение в семействе произошло в августе. Актриса подарила возлюбленному сына. Мальчика назвали Львом. С тех пор звезда сериала "Папины дочки" опубликовала несколько снимков с маленьким наследником.

Например, недавно Елизавета выложила в "Инстаграм" фото, на котором запечатлена лежа на кровати вместе с заснувшим на ней Львом. Под кадром актриса рассказала, что она вместе с сыном навестила свою мать. Судя по всему, она оставила своего супруга наедине с любимой работой.

"В гостях у бабочки", – подписала Арзамасова новый снимок.

Напомним, сейчас проходят съемки нового сезона шоу "Ледниковый период". Илья Авербух снова выступает в качестве продюсера, режиссера и тренера. Ранее "Дни.ру" писали о происшествии на шоу "Ледниковый период". Одна из пар, выйдя на лед, получила серьезную травму.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 сентября 2021, 21:39 Источник: Instagram
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