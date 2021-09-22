"Женщина вамп": Арзамасова шокировала изменениями во внешности

Звезда сериала "Папины дочки" в прошлом месяце впервые стала мамой. В связи с этим в последнее время ее инстаграм-аккаунт все больше посвящен новорожденному сыну и прочим радостям материнства. Однако сегодня Елизавета Арзамасова неожиданно удивила публику, показав себя в провокационном образе.
Актриса опубликовала серию черно-белых снимков, на которых она запечатлена в разных соблазнительных позах. Молодая женщина облачена в топ с глубоким декольте и подвязанную на животе белую рубашку. Глаза знаменитости ярко подведены, на голове – пышный парик с челкой или даже короткая стрижка. Фигура артистки кажется очень стройной для недавно родившей женщины. Возможно, эти кадры были сделаны еще раньше.
Поклонники актрисы оказались слегка шокированы столь смелыми изменениями во внешности всегда скромной актрисы. Пользователи принялись бурно обсуждать увиденное в комментариях и оставили Арзамасовой множество комплиментов.
Люди написали:
"Ах, хороша!!!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Еще не взрослая,но уже шикарная!!!!!", "Какая разная Лиза!", "Сексуальная штучка", "Ух ты, неожиданно Страстно", "Женщина вамп очень колоритный образ!".
Ранее "Дни.ру" писали о том, что недавно родившая Елизавета Арзамасова уже мечтает отправить сына в школу.
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