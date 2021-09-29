"Может перерасти в злокачественную опухоль": врач предупредил истощенного Преснякова о страшном исходе

Поклонники переживают за здоровье певца. В Сети уже поползли слухи о том, что у звезды, вероятно, назревает рак. Эти домыслы прокомментировал врач-гастроэнтеролог.
Медик объяснил, что полипы — это не отдельное заболевание, а следствие других нарушений в организме. По его словам, вернуть нормальную работу пораженного органа и излечиться все же реально, если придерживаться определенного режима питания.
По словам специалиста, если игнорировать рекомендации медиков и еще больше воспалять новообразования, то "все может перерасти в злокачественную опухоль и рак". При этом он добавил, что изначально полипы — это не онкологическая проблема.
Напомним, ранее Никита Пресняков сообщил, что у него были обнаружены "холестериновые полипы", образовавшийся из-за неправильного питания. Артист соблюдает жесткую диету, исключающую жирные и мясные блюда. Из-за ограничений в питании музыкант очень сильно сбросил вес.
Как писали "Дни.ру", ранее у внука Примадонны состоялась премьера спектакля в Губернском театре. В ней Никита Пресняков играет главную роль. Публике очень понравилась игра артиста. Также появилась информация, что певец принял участие в съемках нового сезона шоу "Ледниковый период".
Популярные темы форума
Боюсь рожать а муж требует
Первая любовь
Как отучить сына курить?
гороскоп