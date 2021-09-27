"Я сама не знала": ошарашенная Орбакайте сделала заявление о болезни сына

В программе "Ты не поверишь!" на НТВ певица заявила, что у всех бывают "какие-то болячки". Кристина Орбакайте отметила, что сыну порекомендовали соблюдать диету.
Высказалась о происходящем и супруга Никиты Преснякова, модель Алена Краснова. Она поведала, что они с мужем сейчас придерживаются правильного питания. В рационе звездной пары низкокалорийные блюда. Мясо и жирная пища исключены.
Также девушка поведала о планах на пополнение в семье. Невестка Кристины Орбакайте заверила, что они с Никитой Пресняковым обязательно порадуют певицу внуками, но когда – еще не известно.
Напомним, ранее у Никиты Преснякова были найдены холестериновые полипы в желчном пузыре. У многих они образовываются со временем из-за неправильного режима питания. К слову, из-за диеты внук Аллы Пугачевой сильно потерял в весе.
Как писали "Дни.ру", ранее у Никиты Преснякова состоялась премьера спектакля в Губернском театре. В ней артист играет главную роль. Зрители остались очень довольны игрой сына Кристины Орбакайте. На дебютный спектакль не пришла знаменитая бабушка Никиты Преснякова Алла Пугачева.
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