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Шоу-бизнес
Тяжелобольной сын Орбакайте решился на неожиданный шаг: Неужели?

Тяжелобольной сын Орбакайте решился на неожиданный шаг: Неужели?

В последнее время сын Кристины Орбакайте окончательно запугал поклонников. Он рассказал о своем заболевании, а все выводы уже сделала переживающая публика.
прочитано 785 раз

Судя по всему, ничего страшного с Никитой Пресняковым, к счастью, не происходит. При этом пользователям постоянно кажется, что он становится все худее. Так появляются новые слухи. Сам артист не скрывает детали от подписчиков и активно рассказывает, что происходит. При этом, по не совсем понятным причинам, его слова не успокаивают всех интересующихся.

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 Никита Владимирович Пресняков

Никита Владимирович Пресняков Музыкант

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

На днях исполнитель, в очередной раз, рассказал о том, что сидит на специальной лечебной диете, из-за которой и уменьшился его вес. Также он отметил, что в его желчном пузыре были найдены полипы. Аудитория тут же обратилась к врачам, которые рассказали о том, к чему приводит тяжелая форма недуга. При этом в "нездоровой" худобе артиста уличить достаточно сложно: он много занимается спортом и показывает прекрасные результаты.

Теперь Никита Пресняков принял участие в съемках нового сезона шоу "Ледниковый период". Продюсеры программы отчаянно пытаются скрывать участников, но информация все-таки просачивается. Сын Кристины Орбакайте, к слову, о своем участии заявил сам в личном блоге. По его словам, тренировки проходят почти каждый день.

Лавры Ольги Бузовой, видимо, не дают покоя и ее коллеге по "Дому-2", Ксении Бородиной. Ходят слухи, что она не только приняла участие в шоу, но и выступает вместе с бывшим партнером поющей ведущей. Не отстает и экс-любовник Ольги. Давид Манукян завуалированно сообщил публике, что он тоже "в деле". Также планируется, что на лед выйдут Евгения Медведева, Максим Траньков, а ведущими останутся Алексей Ягудин и Алина Загитова.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2021, 08:45 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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комментарии

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господи, это что нечего больше обсуждать кроме рыжего отродья
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