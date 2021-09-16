Пресняков высказался о недуге старшего сына после новости о тяжелом состоянии

Недавно появились страшные слухи о заболевании сына Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, Никиты Преснякова. Артист прокомментировал ситуацию, но его слова лишь усугубили ее.

Все дело в том, что достаточно давно пользователей волновало состояние звездного наследника. 30-летний актер всегда был стройным, но сейчас его вес сильно уменьшился. Подписчики личного блога знаменитости стали интересоваться, что же происходит. Некоторое время назад сам Никита признался, что придерживается специальной диеты по медицинским показаниям.

На днях сын Владимира Преснякова пожаловался на загруженный график. Он написал, что многие считают его бездельником, но это совсем не так. Артист рассказал, что не только готовится к премьере в театре, выпускает новый альбом и тренируется к шоу "Ледниковый период", но и монтирует клипы для некоторых коллег. Под постом звезды некоторые поклонники подчеркнули, что, видимо, именно занятость повлияла на то, что его вес стал снижаться.

Никита Пресняков быстро ответил на комментарий. Он сообщил, что дело не в этом, а в диете и полипах, которых обнаружили в его желчном пузыре. Пользователи так испугались, что тут же принялись выяснять, что же это значит. Одно из изданий обратилась к врачу, который описал, чем может быть опасна тяжелая форма такого заболевания. При этом, по непонятным причинам, ситуация быстро раздулась, и мало кто осознал, что ни о какой "тяжелой" форме артист не говорил. Образование нескольких полипов не приносит серьезного вреда здоровью, а лечение проходит исключительно с помощью лекарств и диеты.

Накануне прошел день рождения "Русского радио". Журналисты отыскали на мероприятии Владимира Преснякова, который с радостью поведал не только о своей жизни, но и об успехах старшего сына. Представители прессы задали исполнителю вопрос о недуге наследника. Он был крайне категоричен и подчеркнул, что все это – "фейки". "Неужели и вы повелись?" – ужаснулся певец.

