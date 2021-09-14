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Шоу-бизнес
Вспылили ужасающие детали состояния истощенного сына Орбакайте: Предраковое заболевание

Вспылили ужасающие детали состояния истощенного сына Орбакайте: Предраковое заболевание

Несколько дней назад Никита Пресняков пообщался с поклонниками. Он раскрыл детали своего состояния.
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Долгое время поклонников занимал вопрос самочувствия сына Кристины Орбакайте. Все дело в том, что стройный артист постоянно становится все худее, что не может не волновать всех неравнодушных. Некоторое время назад исполнитель признался, что все происходит так потому, что ему назначили специальную лечебную диету.

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Никита Владимирович Пресняков

Никита Владимирович Пресняков Музыкант

Недавно Никита Пресняков рассказал о своей деятельности. Он отметил, что в комментариях многие пишут ему, что он ничем не занимается. Артист признался, что сейчас активно репетирует для популярного шоу, готовится к премьере в театре, запускает новый альбом, а также монтирует клипы для других людей. Некоторые пользователи отметили, что, видимо, его похудению способствует и непростой график.

"Полипы желчного пузыря", – рассказал артист в комментариях. Многие тут же принялись разбираться в ситуации, чтобы понять, насколько серьезен диагноз кумира. 5-tv.ru обратились к хирургу Дмитрию Монахову. Он сообщил, что необходимо различать: единичный полип или множественный. Все дело в том, что более трех образований обозначают полипоз желчного пузыря, "предраковое заболевание".

Одиночный же полип особой опасности не представляет. Необходимы лекарства и правильное питание, чтобы избежать появления новых. Сам сын Кристины Орбакайте не распространяется о деталях, но о ситуации рассуждает крайне спокойно. Скорее всего, к счастью, в его случае ситуация не является тяжелой.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 сентября 2021, 13:02 Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
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