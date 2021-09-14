Вспылили ужасающие детали состояния истощенного сына Орбакайте: Предраковое заболевание

Несколько дней назад Никита Пресняков пообщался с поклонниками. Он раскрыл детали своего состояния.

Долгое время поклонников занимал вопрос самочувствия сына Кристины Орбакайте. Все дело в том, что стройный артист постоянно становится все худее, что не может не волновать всех неравнодушных. Некоторое время назад исполнитель признался, что все происходит так потому, что ему назначили специальную лечебную диету.

Недавно Никита Пресняков рассказал о своей деятельности. Он отметил, что в комментариях многие пишут ему, что он ничем не занимается. Артист признался, что сейчас активно репетирует для популярного шоу, готовится к премьере в театре, запускает новый альбом, а также монтирует клипы для других людей. Некоторые пользователи отметили, что, видимо, его похудению способствует и непростой график.

"Полипы желчного пузыря", – рассказал артист в комментариях. Многие тут же принялись разбираться в ситуации, чтобы понять, насколько серьезен диагноз кумира. 5-tv.ru обратились к хирургу Дмитрию Монахову. Он сообщил, что необходимо различать: единичный полип или множественный. Все дело в том, что более трех образований обозначают полипоз желчного пузыря, "предраковое заболевание".

Одиночный же полип особой опасности не представляет. Необходимы лекарства и правильное питание, чтобы избежать появления новых. Сам сын Кристины Орбакайте не распространяется о деталях, но о ситуации рассуждает крайне спокойно. Скорее всего, к счастью, в его случае ситуация не является тяжелой.

