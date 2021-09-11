Замужняя Марго Робби закрутила роман с Брэдом Питтом

Марго Робби заподозрили в романе с Брэдом Питтом. Актеры вместе работают над фильмом.

В 2019 году по Голливуду прошлись слухи о романе Марго Робби с Брэдом Питтом. Тогда никто информацию не подтвердил, и у поклонников не было никаких доказательств. Остается только дагадываться, было ли что-то между коллегами или нет. Позже актриса вернулась к своему мужу кинопродюсеру Тому Акерли.

Недавно блондинка начала сниматься в фильме "Вавилон" с завидным холостяком Брэдом Питтом. Артисты в картине играют главные роли.

Видимо, между ними вспыхнула страсть. Инсайдеры поговаривают, что звезды встречаются. Марго Робби совершенно не смущает, что у нее есть супруг. Между мужем и женой давно есть разногласия и о былой влюбленности не осталось и следа.

Марго Робби и Брэд Питт проводят много времени не на съемочной площадке и флиртуют друг с другом. Тома Акерли совершенно не устраивает такой расклад событий.

Сами звезды пока никак не прокомментировали слухи, которые крутятся вокруг них. Они не выложили фотографии и не дали комментарии журналистам.

Что касается поклонников, то они разделились на два противоборствующих лагеря. Одни считаю Питта и Робби красивой парой, а другие до сих пор надеются, что блондин вернется к Анджелине Джоли.