"Правой и левой рукой": Галкин высказался об удовлетворении Петросяна

Максим Галкин посетил YouTube-шоу, где прокомментировал слухи о гомосексуализме. Юморист любит самоиронию и с легкостью шутит не только над другими, но и над собой.

Российский артист эстрады, пародист и телеведущий "Первого канала" вместе с актером театра и кино и пародистом Сергеем Боруновым посетил YouTube-шоу резидентов Comedy Club Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. В эфире "Ошуительного шоу" муж Пугачевой пел, отгадывал загадки и слушал о себе слухи.

Одна из шуток намекнула на гомосексуальность артиста. Еще в молодости Галкин участвовал в "Смехпанораме" и был правой рукой Петросяна.

"А иногда и левой. На дрочку намекают". – отшутился пародист.

Сложно представить, чтобы стендап-комик позволил себе такие выражения на федеральном канале. А на TouTube он чувствует себя свободно, поэтому и не стесняется в выражениях.

Некоторые с другой стороны посмотрели на актера. Теперь в кадре он матерится, шутит на политические и эротические темы. Смотрится же в этом отец двоих детей, на удивление, органично.

Также звезды канала ТНТ обсмеяли замок, в котором живет один из гостей программы со своей семьей. Ведущим не понравилась плитка, которую недавно постелили в апартаментах.

От Харламова и Батрутдинова досталось не только Максиму Галкину, но и его коллеге Сергею Бурунову. Ведущие высмеяли официальный голос Леонардо Ди Каприо в России за участие в сериалах и за дружбу с актером Александром Петровым. Зрители заметили, что к герою сериала "Полицейский с Рублевки" отпускали более жесткие шутки, от которых некоторым было по себе.

"Чувствуется уважение к возрасту, я все-таки на год старше Бурунова" – отреагировал на острые шутки Галкин.

