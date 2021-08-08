"Правой и левой рукой": Галкин высказался об удовлетворении Петросяна

Российский артист эстрады, пародист и телеведущий "Первого канала" вместе с актером театра и кино и пародистом Сергеем Боруновым посетил YouTube-шоу резидентов Comedy Club Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. В эфире "Ошуительного шоу" муж Пугачевой пел, отгадывал загадки и слушал о себе слухи.
Одна из шуток намекнула на гомосексуальность артиста. Еще в молодости Галкин участвовал в "Смехпанораме" и был правой рукой Петросяна.
"А иногда и левой. На дрочку намекают". – отшутился пародист.
Сложно представить, чтобы стендап-комик позволил себе такие выражения на федеральном канале. А на TouTube он чувствует себя свободно, поэтому и не стесняется в выражениях.
Некоторые с другой стороны посмотрели на актера. Теперь в кадре он матерится, шутит на политические и эротические темы. Смотрится же в этом отец двоих детей, на удивление, органично.
Также звезды канала ТНТ обсмеяли замок, в котором живет один из гостей программы со своей семьей. Ведущим не понравилась плитка, которую недавно постелили в апартаментах.
От Харламова и Батрутдинова досталось не только Максиму Галкину, но и его коллеге Сергею Бурунову. Ведущие высмеяли официальный голос Леонардо Ди Каприо в России за участие в сериалах и за дружбу с актером Александром Петровым. Зрители заметили, что к герою сериала "Полицейский с Рублевки" отпускали более жесткие шутки, от которых некоторым было по себе.
"Чувствуется уважение к возрасту, я все-таки на год старше Бурунова" – отреагировал на острые шутки Галкин.
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