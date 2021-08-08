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Шоу-бизнес
"Самая паршивая ведущая "ДОМа-2": публично униженная Орлова взвыла

"Самая паршивая ведущая "ДОМа-2": публично униженная Орлова взвыла

Ольга Орлова поделилась с подписчиками скриншотами сообщений от хейтеров в своем блоге в "Инстаграм".
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Певица была ведущей проекта "ДОМ-2" с 2017 по 2020 год, за это время ей удалось обзавестись не только преумножить численность своей армии поклонников, но и обзавестись достаточным количество недоброжелателей. Хейтеры регулярно появляются в комментариях и личных сообщениях звезды, пытаясь задеть то ее возраст, то внешность.

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"Оль, тебе чего надо?": жалующуюся на Шепелева Орлову жестко приложили

 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Недавно Ольга Орлова выложила "Сторис", где предложила задать ей вопросы. Недоброжелатели не смоги пройти мимо такого шанса высказать свое "фи". Ольга, в свою очередь, на оскорбления реагирует крайне спокойно. "ДОМ-2 это порнография, кучка дебилов хлопают в ладоши при слове волшебство", "Самая старая и паршивая ведущая ДОМ-2, " Ты как выжатый лимон" , "Даже мужики из ДОМа-2 на тебя не смотрят (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написали хейтеры. Орлова взвыла от наплыва негативных комментариев, хотя старается не показывать виду. Вряд ли ей приятно получать столько хейта в свой адрес

Ранее Ольга Орлова раскритиковала Дмитрия Шепелева за то, что он по-прежнему не разрешает ей видеться со своим крестником, сыном ныне покойной Жанны Фриске. Отец ребенка уже несколько лет подвергается нападкам, ограждая мальчика от подруг певицы. Орлова подогревает скандал с Шепелевым уже несколько лет, никак не может принять позицию отца ребенка.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
8 августа 2021, 04:22 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Анастасия
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Дмитрий Шепелёв оказался в исключительно трудной ситуации. Ему надо было постоянно выслушивать оскорбления и унижения семейства Фриске. А как его унижал отец Фриске, не знает только ленивый. . Но Дмитрий интеллигентный, воспитанный парень - терпел и молчал. А как можно доверить ребёнка такой скандальной и конфликтной семье? Зачем ломать ребёнку психику? Дмитрий прекрасный отец. Можно не сомневаться в том, что он воспитает достойного человека. А Ольга Орлова для Платона Никто. И не надо изображать из себя Мать Терезу. Не нужен ей Платон. Это обычная игра.
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