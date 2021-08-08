"Самая паршивая ведущая "ДОМа-2": публично униженная Орлова взвыла

Ольга Орлова поделилась с подписчиками скриншотами сообщений от хейтеров в своем блоге в "Инстаграм".

Певица была ведущей проекта "ДОМ-2" с 2017 по 2020 год, за это время ей удалось обзавестись не только преумножить численность своей армии поклонников, но и обзавестись достаточным количество недоброжелателей. Хейтеры регулярно появляются в комментариях и личных сообщениях звезды, пытаясь задеть то ее возраст, то внешность.

Недавно Ольга Орлова выложила "Сторис", где предложила задать ей вопросы. Недоброжелатели не смоги пройти мимо такого шанса высказать свое "фи". Ольга, в свою очередь, на оскорбления реагирует крайне спокойно. "ДОМ-2 это порнография, кучка дебилов хлопают в ладоши при слове волшебство", "Самая старая и паршивая ведущая ДОМ-2, " Ты как выжатый лимон" , "Даже мужики из ДОМа-2 на тебя не смотрят (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написали хейтеры. Орлова взвыла от наплыва негативных комментариев, хотя старается не показывать виду. Вряд ли ей приятно получать столько хейта в свой адрес

Ранее Ольга Орлова раскритиковала Дмитрия Шепелева за то, что он по-прежнему не разрешает ей видеться со своим крестником, сыном ныне покойной Жанны Фриске. Отец ребенка уже несколько лет подвергается нападкам, ограждая мальчика от подруг певицы. Орлова подогревает скандал с Шепелевым уже несколько лет, никак не может принять позицию отца ребенка.