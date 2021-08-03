"Нам даже не снилось": раскрыта правда о состоянии Пугачевой

Музыкальный критик известен своими резкими высказываниями в адрес звезд шоу-бизнеса. По его словам, поклонники даже не могут себе представить, насколько богаты их кумиры. Постоянные жалобы не безденежье просто выводят его из себя. Все дело в том, что журналист убежден: даже если артисты не заработали ничего за год пандемии и серьезных ограничений, то их состояние сильно не пострадало.
Не смог Сергей Соседов пройти и мимо своей излюбленной темы – семьи Аллы Пугачевой. Он вспомнил о Примадонне в контексте того, что многим звездам пора прекратить выступать, так как все свое они уже заработали. По его мнению, артистка и ее молодой супруг, Максим Галкин, уже давно обеспечили беззаботную жизнь не только себе, но и своим детям.
Журналист утверждает, что семья может похвастаться таким состоянием, что Гарри и Лиза Галкины могут просто "прожигать жизнь", ни о чем не думая. Как сообщает 5-tv.ru, Соседов убежден, что в элитном замке спрятано такое состояние. что "нам даже не снилось". В "ковидную нищету" знаменитостей критик отказывается верить.
По словам Сергея Соседова, не только Алла Пугачева, но и многие другие ее коллеги спокойно живут на те деньги, которые уже заработали до пандемии. Журналист уверен, что у большинства звезд имеются такие накопления, что год без работы точно не стал для них роковым.
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