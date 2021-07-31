Со стаканом и в спортивках: Пугачеву в странном виде опознали только по парику

Этот день был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 3 мая 2011 года для признания актуальности и важности дружбы как проявления благородного чувства, общего для всех людей.
Поэтому за столом в особняке Алины Редель собрались самые любимые и давно ставшими родными друзья – кутюрье Валентин Юдашкин с женой Мариной, певческая пары Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева, продюсер Александр Достман с супругой Идой... Почетное же место заняла Алла Пугачева со своим пятым мужем Максимом Галкиным.
Правда, Примадонну на фото можно опознать не сразу – странная спортивная олимпийка с лампасами, стакан рядом... И только по растрепанному парику можно с уверенностью сказать, что это – дорогая Алла Борисовна.
Народу общая фотография с вечеринки пришлась по душе. "Как приятно смотреть на такие компании, интеллигентных, культурных, без пафоса людей! Которые не танцуют на столе, мужчины обнимают женщин, а не мужчин, говорю честно и искренне! Здесь нет клоуна Баскова, Бузовой, Киркорова, вроде, нет! Что-то мне кажется те, кого нет, стали жить не так, слишком сладко, не по совести!" – пишут люди в комментариях.
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