Со стаканом и в спортивках: Пугачеву в странном виде опознали только по парику

Продюсер и художник Алина Редель – закадычная подруга Аллы Пугачевой, с которой они не только знакомы не один десяток лет, но и живут по соседству. И, конечно, Примадонна была первым гостем, которого Редель пригласила на роскошное застолье по случаю Международного дня дружбы.

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