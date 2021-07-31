Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Суббота
31 июля
Лента новостей
20:45
Со стаканом и в спортивках: Пугачеву в странном виде опознали только по парику
20:12
Жители Турции увидели в небе горящий шар
18:14
Водители с серьезными недугами автоматически лишатся прав
18:03
Бывшая возлюбленная Тимати подверглась жестокому нападению: Нас грабят
17:55
Виторган бросил возлюбленную на произвол судьбы: Не поддержал
17:12
Воля встал на защиту поруганной Гузеевой
16:57
"Успех, который и не снился": Земфира раскатала Моргенштерна
16:37
Мать Децла ответила на грязные обвинения внука: Ни разу не был на кладбище
16:36
Росстат: пенсии в России не успевают за ростом цен на лекарства
15:46
Трет чужие гениталии: занимающийся "непристойностью" Топалов попал на видео в центре города
15:29
"Большое разочарование!": Якубович испугался встречи с возлюбленной
15:21
"Бутылка полна": измученная звезда ТНТ сбежала с телевидения
14:34
Пенсионный фонд напомнил правила получения пособий на детей
13:47
Странный ритуал на могиле Децла шокировал его сына: Некомфортно рядом с ней
13:24
"Все очень плохо": ребенку Стаса Костюшкина потребовалась медицинская помощь
13:22
"Расхождение интересов": Пригожин рассказал о разрыве с Валерией
12:50
Холостяк Корчевников высказался об изменах: Мужчины очень на овцу похожи
12:43
Забросившая карьеру Кети Топурия сообщила о зависимости
12:28
Политолог Стариков прокомментировал слова Зеленского о наследии Киевской Руси
12:18
Последняя капля: скандальный уход Яковлевой из "Современника"
11:52
"Противная девушка": залетевшая от женатого мужика дочь Джигарханяна угорела в машине
11:26
"Отвратительно и высокомерно": звезды ситкома "Деффчонки" сцепились на публике
11:09
Заподозренный в измене Воля раскрыл секрет счастливых отношений
11:07
Байден питает надежды на диалог с Россией
11:04
Депутат Рады предрек Украине подорожание услуг ЖКХ на 70 процентов
08:06
"Любит только себя": на семейной жизни вспыльчивого Прилучного поставили крест
06:02
Сына принца Уильяма и Миддлтон публично обсмеяли: Оставьте ребенка в покое!
04:07
"Большое количество споров": странная связь детей Пугачевой и дочери Орбакайте вызвала шок
02:04
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
00:09
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 31 июля
22:02
Стареющая Гузеева плюнула в женщин с натуральной красотой: Мода для ленивых
21:27
Когда закончится пандемия коронавируса? Ответил эпидемиолог Шунков
21:23
61-летний Харатьян ужаснул болезненным видом: Как страшно смотреть
21:20
Россиянка Пракатень взяла серебро в соревнованиях по академической гребле на Олимпиаде
21:10
Пловец Рылов взял золото Олимпийских игр в Токио
20:53
Биограф Путина назвал причину напряженных отношений президента с Меркель
20:49
Лучница Осипова принесла России серебро Олимпиады в Токио
20:41
Дзюдоист Башаев взял бронзу на токийской Олимпиаде
20:32
Шпажисты из России выиграли серебро Олимпийских игр в Токио
20:28
"Детский говнизм": у оставшейся без мужа Собчак начались проблемы с воспитанием сына
20:11
Новый роман? В Сеть просочился снимок Бузовой с таинственным ухажером
20:09
В Подмосковье сотрудники ФСБ поймали мужчину с самодельным оружием
19:43
В Кузбассе пьяные мужчины выбросили с восьмого этажа друга с ВИЧ
19:32
Сексуальная Пугачева очаровала своей походкой: Просто мегабомба!
19:25
В Подмосковье житель Балашихи скончался во время покоса травы
19:17
"Не верится": Народ ахнул от вида гнущейся у шеста Ходченковой
19:13
"На Украине знают, что нагрешили": экономист Колташов об обстановке транзита российского газа
18:37
"Дай бог всем такого гея!": Федункив откровенно о новом муже-итальянце
18:25
"Меня ничего не держит": экс-возлюбленный о связи с Бородиной после ее развода с Омаровым
17:48
После обвинений во лжи впервые стало известно об истинном состоянии МакSим
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сексуальная Пугачева очаровала своей походкой: Просто мегабомба!
"Противная девушка": залетевшая от женатого мужика дочь Джигарханяна угорела в машине
Подруга шокировала россиян интимным фото с Цискаридзе
"Совсем с катух слетела": рыдающая Бузова устроила сцену на глазах у толпы
"Тетя Настя не разрешает": Макееву обвинили в захвате мужа в заложники
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 31 июля
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Со стаканом и в спортивках: Пугачеву в странном виде опознали только по парику

Со стаканом и в спортивках: Пугачеву в странном виде опознали только по парику

Продюсер и художник Алина Редель – закадычная подруга Аллы Пугачевой, с которой они не только знакомы не один десяток лет, но и живут по соседству. И, конечно, Примадонна была первым гостем, которого Редель пригласила на роскошное застолье по случаю Международного дня дружбы.
прочитано 481 раз

Этот день был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 3 мая 2011 года для признания актуальности и важности дружбы как проявления благородного чувства, общего для всех людей.

ПО ТЕМЕ

Вышвырнутый с телевидения Газманов отправился за помощью к влиятельной Пугачевой

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Поэтому за столом в особняке Алины Редель собрались самые любимые и давно ставшими родными друзья – кутюрье Валентин Юдашкин с женой Мариной, певческая пары Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева, продюсер Александр Достман с супругой Идой... Почетное же место заняла Алла Пугачева со своим пятым мужем Максимом Галкиным.

Правда, Примадонну на фото можно опознать не сразу – странная спортивная олимпийка с лампасами, стакан рядом... И только по растрепанному парику можно с уверенностью сказать, что это – дорогая Алла Борисовна.

Народу общая фотография с вечеринки пришлась по душе. "Как приятно смотреть на такие компании, интеллигентных, культурных, без пафоса людей! Которые не танцуют на столе, мужчины обнимают женщин, а не мужчин, говорю честно и искренне! Здесь нет клоуна Баскова, Бузовой, Киркорова, вроде, нет! Что-то мне кажется те, кого нет, стали жить не так, слишком сладко, не по совести!" – пишут люди в комментариях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 июля 2021, 20:45 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Пугачева очень расстроилась": Стоцкая три часа развлекала потрясенного Киркорова

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Успех, который и не снился": Земфира раскатала Моргенштерна

Разный уровень

Шоу-бизнес

Последняя капля: скандальный уход Яковлевой из "Современника"

Всему виной ссора с худруком?

Шоу-бизнес

Забросившая карьеру Кети Топурия сообщила о зависимости

Проблемы дома лишают звезду желания творить
Шоу-бизнес

После обвинений во лжи впервые стало известно об истинном состоянии МакSим

Певица в красной зоне

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+