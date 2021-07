Сексуальная Пугачева очаровала своей походкой: Просто мегабомба!

Алла Пугачева не перестает удивлять поклонников своим шармом и обаянием.

Кристина Орбакайте опубликовала в своем микроблоге "Инстаграм" видео, на котором ее звездная мать Алла Пугачева прогуливается в новом костюме оттенка слоновой кости. На певице были модные очки и шляпка в тон наряду. Оттеняли образ ослепительно белая рубашка с игривым по стилю галстуком.

"Мамочка как всегда "на стиле", – написала Орбакайте.

На видео певица ярко преподнесла образ своей матери, обратившись к ней с восхищением и гордостью.



"В новом стиле. Ох! Это что за француженка? Скорее, англичанка. Hello! How are you?" – поговорили звездные мать и дочь на кадрах видео.

Поклонники пришли в восторг от того, как свежо и стильно выглядит 72-летняя Примадонна. Они отметили, что певица как всегда обворожительна и сексуальна.

"Алла Борисовна как всегда превосходна!"; "Сколько жизни и энергии в ее глазах. Этот костюм придает ей особый шарм, одно удовольствие смотреть"; "Алла Борисовна просто мегабомба", – написали фанаты.

Ранее в интервью "Дни.ру" психолог объяснила, как воспринимают друг друга дети Аллы Пугачевой и дочь Кристины Орбакайте, ведь они почти ровесники, а приходятся друг другу дядей, тетей и племянницей.