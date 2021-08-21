"Это от меня зависит": Решетова не отдает сына Тимати

Российский рэпер воспитывает двоих детей – дочь Алису и сына Ратмира. Со страшим ребенком певец проводит практически все свободное время. В своих социальных сетях он постоянно делится снимками с отдыха, куда всегда ездит с Алисой.
А вот с младшим ребенком постов у артиста не так много. Подписчики считают, что в этом виновата Анастасия Решетова – бывшая жена выпускника "Фабрики звезд".
Дело в том, что модель считает, что ее первенец еще слишком мал для того, чтобы отлучаться от мамы на долгое время и отправляться в дальние путешествия. Поэтому пока музыкальный продюсер довольствуется короткими и редкими встречами с наследником.
"По идее, это от меня зависит – будет ли Ратик ближе к папе или нет" – поделилась своими мыслями брюнетка.
Она рассказала подписчикам, что пока решает, как будет выстраивать отношения любимого сына с бывшим супругом. Также напомним, что совсем недавно манекенщица намекнула, что хочет, чтобы Ратмир учился за границей. Девушка уже даже решила, в какую страну отправится ребенок, но детали пока не раскрывает.
Напомним, что практически сразу после рождения долгожданного сына Анастасия Решетова и Тимати расстались и подали на развод. Бывшие супруги не рассказали, что стало причиной разлада. Несмотря на все трудности, пара остается в теплых отношениях ради общего ребенка.
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