Опытный мужчина заставил Решетову чувствовать себя девочкой

Модель ответила на вопросы фолловеров в сторис своего инстаграм-аккаунта. 25-летнюю Анастасию Решетову спросили, на какой возраст она себя ощущает.
Бывшая возлюбленная музыканта заявила, что чувствует себя намного моложе рядом с дающим ей возможность ощутить себя девочкой мужчиной. При этом она отметила, что в целом чувствует себя на свой возраст.
Что касается личной жизни, то после расставания с Тимати модель старается об этом не рассказывать. Поэтому на сегодняшний день неизвестно, состоит ли она с кем-то в романтических отношениях.
Ранее Анастасия Решетова сообщила, что демонстрирует в микроблоге лишь 15-20% того, что с ней происходит. При этом знаменитость намекнула, что в ее жизни достаточно интересных событий.
Напомним, Анастасия Решетова воспитывает двухлетнего сына Ратмира от Тимати. Роман между певцом и манекенщицей закрутился роман в 2014 году.
Но их отношениям пришел конец после появления на свет ребенка. Пара начала часто ссориться и устраивать разборки. В итоге звездная чета распалась.
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