Опытный мужчина заставил Решетову чувствовать себя девочкой

Анастасия Решетова пооткровенничала с поклонниками. Экс-избранница рэпера Тимати рассказала о личном.

Модель ответила на вопросы фолловеров в сторис своего инстаграм-аккаунта. 25-летнюю Анастасию Решетову спросили, на какой возраст она себя ощущает.

Бывшая возлюбленная музыканта заявила, что чувствует себя намного моложе рядом с дающим ей возможность ощутить себя девочкой мужчиной. При этом она отметила, что в целом чувствует себя на свой возраст.

Что касается личной жизни, то после расставания с Тимати модель старается об этом не рассказывать. Поэтому на сегодняшний день неизвестно, состоит ли она с кем-то в романтических отношениях.

Ранее Анастасия Решетова сообщила, что демонстрирует в микроблоге лишь 15-20% того, что с ней происходит. При этом знаменитость намекнула, что в ее жизни достаточно интересных событий.

Напомним, Анастасия Решетова воспитывает двухлетнего сына Ратмира от Тимати. Роман между певцом и манекенщицей закрутился роман в 2014 году. Но их отношениям пришел конец после появления на свет ребенка. Пара начала часто ссориться и устраивать разборки. В итоге звездная чета распалась.

