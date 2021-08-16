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Шоу-бизнес
Сына Тимати решили увезти из России

Сына Тимати решили увезти из России

Анастасия Решетова хочет, чтобы ее сын получал образование за границей. Что об этом думает ее бывший муж Тимати – неизвестно.
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Два года назад в когда-то еще счастливой семье Тимати и Анастасии Решетовой произошло счастливое событие – на свет появился долгожданный сын. Мальчику дали необычное имя – Ратмир.

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 Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Несмотря на появление наследника, вскоре брак артистов распался. Бывшие супруги стараются сохранить теплые отношения между собой, даже находясь в разводе. Они делают все, чтобы на мальчике не сказалось их тяжелое расставание.

Родители принимают все решения вместе, но последнее слово все-таки остается за моделью. Так, 25-летняя манекенщица заявила, что ее первенец уедет на ПМЖ за границу. Красавица пока не рассказала, какую страну и какой университет выбрала мама для своего любимого сына.

"Уже задумывались о том, в какой сад или школу отдавать Ратика?" – задаются вопросами подписчики.

Решетова не стала долго тянуть с ответом, но все карты не раскрыла.

"У меня есть четкое представление об этом". – кратко ответила телеведущая.

Также звезда поделилась своими мыслями о том, что это решение ей далось тяжело и его обязательно нужно будет обсудить с Тимуром Юнусовым.

Напомним, что между Анастасией Решетовой и Тимати закрутился роман в 2014 году. Певец не стал скрывать своих чувств к длинноногой брюнетке, несмотря на то, что по слухам, на тот момент он еще состоял в отношениях с мамой его первого ребенка Анастасией Шишковой.

Рэпер снял свою новую возлюбленную в нескольких своих клипах, приходил с ней на все красные дорожки и участвовал в фотосессиях.

Но семейной идиллии пришел конец после самого счастливого момента в их жизни – рождения Ратмира. Молодожены начали ссорится и устраивать разборки. Возможно, это и стало причиной их разлада.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Тимати. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2021, 00:21 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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