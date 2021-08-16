Сына Тимати решили увезти из России

Анастасия Решетова хочет, чтобы ее сын получал образование за границей. Что об этом думает ее бывший муж Тимати – неизвестно.

Два года назад в когда-то еще счастливой семье Тимати и Анастасии Решетовой произошло счастливое событие – на свет появился долгожданный сын. Мальчику дали необычное имя – Ратмир.

Несмотря на появление наследника, вскоре брак артистов распался. Бывшие супруги стараются сохранить теплые отношения между собой, даже находясь в разводе. Они делают все, чтобы на мальчике не сказалось их тяжелое расставание.

Родители принимают все решения вместе, но последнее слово все-таки остается за моделью. Так, 25-летняя манекенщица заявила, что ее первенец уедет на ПМЖ за границу. Красавица пока не рассказала, какую страну и какой университет выбрала мама для своего любимого сына.

"Уже задумывались о том, в какой сад или школу отдавать Ратика?" – задаются вопросами подписчики.

Решетова не стала долго тянуть с ответом, но все карты не раскрыла.

"У меня есть четкое представление об этом". – кратко ответила телеведущая.

Также звезда поделилась своими мыслями о том, что это решение ей далось тяжело и его обязательно нужно будет обсудить с Тимуром Юнусовым.

Напомним, что между Анастасией Решетовой и Тимати закрутился роман в 2014 году. Певец не стал скрывать своих чувств к длинноногой брюнетке, несмотря на то, что по слухам, на тот момент он еще состоял в отношениях с мамой его первого ребенка Анастасией Шишковой.

Рэпер снял свою новую возлюбленную в нескольких своих клипах, приходил с ней на все красные дорожки и участвовал в фотосессиях.

Но семейной идиллии пришел конец после самого счастливого момента в их жизни – рождения Ратмира. Молодожены начали ссорится и устраивать разборки. Возможно, это и стало причиной их разлада.