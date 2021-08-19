Очень много курила: раскрыта причина ухода Пугачевой

Продюсер "Ласкового мая" сделал смелое заявление в адрес Аллы Пугачевой. Он осудил звезду за дурную привычку, испортившую ее голос.

Андрей Разин в своем инстаграм-аккаунте прошелся по Примадонне и певцу Юрию Шатунову. Он разместил в соцсети снимки исполнителей с сигаретами и резко раскритиковал их пагубную страсть.

Шоумен убежден, что Алла Пугачева скоропостижно ушла со сцены из-за того, что слишком много курила. Разин констатировал, что курящие люди губят свое здоровье. Он с гордостью отметил, что ни разу не курил. По мнению продюсера, голос Примадонны изменился в худшую сторону именно из-за курения.

Разоблачил он и Юрия Шатунова, рассказав, что тот дружит с сигаретами с шести лет. По словам Андрея Разина, остальные участники "Ласкового мая" никогда не курили. Продюсер призвал начинающих певцов никогда не связываться с сигаретами, чтобы не испортить голос.

Отметим, что в своем возрасте Алла Пугачева выглядит превосходно. 72-летня артистка тщательно следит за собой. Несколько лет назад звезда сильно похудела и поменяла гардероб. Теперь певица отдает предпочтение более молодежным стильным нарядам. Часто это укороченный платья, джинсы, куртки-косухи и футболки.