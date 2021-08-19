"Их подставили!": Завистники благородных Цивина и Дрожжиной плетут интриги

Бывшая сотрудница "Москонцерта" и эксперт ток-шоу Андрея Малахова за последние недели успела косвенно принять участие во всех скандалах. На этот раз речь зашла о Михаиле Цивине и Наталье Дрожжиной.

Нина Федорова долгие годы работала со многими знаменитостями. Теперь она решила прервать молчание и уже рассказала прессе о неожиданном романе Иосифа Кобзона, жадности Юрия Никулина, а также о том, как Прохор Шаляпин "развращает" молодых мальчиков. Многие относятся к словам пожилой женщины достаточно скептически. Они полагают, что она просто решила напомнить о себе таким нестандартным образом. Другие же с интересом следят за новостями.

На этот раз бывшая сотрудница "Москонцерта" заговорила о Михаиле Цивине и его супруге Наталье Дрожжиной. Отметим, пару обвиняют в мошенничестве, связанном с пожилыми знаменитостями и их имуществом. На данный момент самым главным предметом спора являются их отношения с семьей легендарного Алексея Баталова.

Однако Нина Федорова, внезапно для многих, встала на сторону супругов. Она отметила, что сама была свидетелем того, как Наталья "благородно" помогала бедным актерам. "Их кто-то подставил", – убеждена Федорова. По ее мнению, кто-то просто позавидовал успеху пары и решил вдруг сделать из них плохих людей в глазах общественности.

Бывшая сотрудница "Москонцерта" вспомнила и то, как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин отвезли дочь Алексея Баталова в Италию. Она напомнила, что женщина является человеком с ограниченными возможностями здоровья с самого детства, но пара забрала ее, чтобы показать музеи. Нина Федорова также подчеркнула, что вдову великого артиста якобы просто настроили против супругов.

