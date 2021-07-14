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Шоу-бизнес
"Она никому не нужна": вдова Баталова раскрыла правду о больной дочери

"Она никому не нужна": вдова Баталова раскрыла правду о больной дочери

Вдова Алексея Баталова Гитана Аркадьевна прокомментировала скандал в эфире телевидения.
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Гитана Леонтенко шокирована словами невестки Светланы Дрожжиной Ирины, которая в эфире программы Андрея Малахова заявила, что может забрать к себе наследницу актера. Гости передачи заявили, что вдова актера подвергает опасности жизнь тяжелобольной дочери.

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Ирина усомнилась в материнских чувствах Гитаны. По ее мнению, как и раньше, все вокруг хотят присвоить наследство легендарного актера. Об искренности эти люди и знать не знают.

"Вот вы знаете, она никому не нужна. Давайте мы ее заберем, деньги нам не нужны, она еще у нас ходить будет", – приводит слова Ирины "Собеседник".

Гитана Леонтенко возмутилась такими словами. Из-за этого начался новый скандал. Она заявила, что у ее семьи и так уже отняли все, что только можно. Теперь, наверное, хотят отнять жизнь. Гитана заявила, что семья все отдала дочери актера, наживаться абсолютно не на чем.

Вдова Баталова добавила, что все счета, на которых актер оставил сбережения для своей дочери, оказались пустыми. После скандального суда с Дрожжиной и Цивиным, который обсуждала вся страна, семья якобы живет только на социальные пособия.

Напомним, советский и российский актер Алексей Баталов скончался 15 июня 2017 года.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 19:22 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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