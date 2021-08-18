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Шоу-бизнес
"Чмо, она лжет": Цивин набросился на семейство Баталовых

"Чмо, она лжет": Цивин набросился на семейство Баталовых

Разбирательство семьи Алексея Баталова с Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной длится уже второй год.
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После смерти звезды культового советского фильма "Москва слезам не верит" прошло несколько лет, но страсти вокруг его наследства не утихают до сих пор. Ранее Гитана Леонтенко обвинила в присвоении имущества семьи своих бывших друзей – Цивина и Дрожжину. Из свежего выпуска программы "Пусть говорят" на Первом канале стало известно о том, что недавно в деле о наследстве Алексея Баталова появился еще один обвиняемый – нотариус скандальной супружеской пары Дмитрий Бублий.

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В результате суда, состоявшегося несколько месяцев назад, вдове и дочери Баталова удалось вернуть свою недвижимость, но резонансное дело еще не было окончательно закрыто. Адвокат семьи Татьяна Кириенко уверена в том, что в скором времени в этой громкой истории все же будет поставлена точка, однако обвиняемые своей вины так и не признают.

В эфире Первого канала Цивин буквально набросился на семейство Баталовых, которое представляет Кириенко и уверенно заявил:

"Все, что на сегодняшний день говорит чмо по имени, как ее там… юрист семьи Баталовых — это вранье!"

Супруг Натальи Дрожжиной продолжает настаивать на том, что после смерти Алексея Владимировича он лишь помогал его жене и дочери, но никак не обворовывал. Сама Гитана Аркадьевна не согласна с этим – она уверяет, что никакой помощи они с дочерью от Цивина не получали. Ранее Михаил Цивин уже обвинял во лжи вдову Алексея Баталова.

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Михаил Цивин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 09:02 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

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Ответить:

Гость832471
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Чмо -ты и твоя боевая подруга, блин!!!
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