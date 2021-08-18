"Чмо, она лжет": Цивин набросился на семейство Баталовых

После смерти звезды культового советского фильма "Москва слезам не верит" прошло несколько лет, но страсти вокруг его наследства не утихают до сих пор. Ранее Гитана Леонтенко обвинила в присвоении имущества семьи своих бывших друзей – Цивина и Дрожжину. Из свежего выпуска программы "Пусть говорят" на Первом канале стало известно о том, что недавно в деле о наследстве Алексея Баталова появился еще один обвиняемый – нотариус скандальной супружеской пары Дмитрий Бублий.
В результате суда, состоявшегося несколько месяцев назад, вдове и дочери Баталова удалось вернуть свою недвижимость, но резонансное дело еще не было окончательно закрыто. Адвокат семьи Татьяна Кириенко уверена в том, что в скором времени в этой громкой истории все же будет поставлена точка, однако обвиняемые своей вины так и не признают.
В эфире Первого канала Цивин буквально набросился на семейство Баталовых, которое представляет Кириенко и уверенно заявил:
"Все, что на сегодняшний день говорит чмо по имени, как ее там… юрист семьи Баталовых — это вранье!"
Супруг Натальи Дрожжиной продолжает настаивать на том, что после смерти Алексея Владимировича он лишь помогал его жене и дочери, но никак не обворовывал. Сама Гитана Аркадьевна не согласна с этим – она уверяет, что никакой помощи они с дочерью от Цивина не получали. Ранее Михаил Цивин уже обвинял во лжи вдову Алексея Баталова.
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