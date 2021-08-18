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Шоу-бизнес
"Поздравила полноценно": что сделала Решетова в день рождения Тимати

"Поздравила полноценно": что сделала Решетова в день рождения Тимати

15 августа экс-избранник Анастасии Решетовой отметил день рождения – Тимати исполнилось 38 лет.
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Пользователи Сети несколько дней упорно ждали, что в "Инстаграме" все же появится поздравление на прошедший день рождения Тимати от его бывшей возлюбленной, однако этого так и не случилось. Накануне фанаты не выдержали и решили прямо спросить Анастасию Решетову, почему она не поздравила отца своего единственного сына.

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Провокационный вопрос подписчики задали в комментариях под свежими снимками модели в ее инстаграм-аккаунте. Решетова решила удовлетворить интерес поклонников и написала:

"Я его поздравила полноценно. А не эта показуха, которую вы ждёте постоянно."

Каким именно было поздравление от модели, поклонникам остается лишь догадываться.

Недавно между Тимати и Анастасией возникли разногласия по поводу отдыха их общего сына Ратмира. Музыкант хотел взять мальчика с собой в отпуск, однако модель переживала, что сын отдалится от нее, или даже боялась, что рэпер полностью заберет ребенка, поэтому отказала. В результате Тимати отправился отдыхать в Перу со своей мамой и старшей дочерью, сама же Решетова улетела с сыном во Францию. Вероятно, расстояния все же не помешали модели и ее сыну "полноценно" поздравить музыканта в его день.

Ранее Анастасия Решетова заявила о желании отправить сына учиться за границу, впрочем, что сказал на это Тимати, остается неизвестным.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 15:06 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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