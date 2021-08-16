"Скоро увидимся!": стало известно о воссоединении Решетовой с близким человеком

25-летняя модель Анастасия решетова после расставания со своим гражданским супругом рэпером Тимати стала еще более популярной. Она воспитывает сына от музыканта, занимается бизнесом. Недавно Решетова открыла салон косметологическую клинику и запустила собственную линию одежды.
Недавно Анастасия Решетова стала телеведущей проекта "Ты — топ-модель" на одном из центральных телеканалов.
Однако в семье у Анастасии Решетовой все было не так радужно, как на работе. Как выяснилось, с матерью модель долгое время не общалась. Модель упрекала мать в бесконечно критике с ее стороны и отсутствии уважения.
Наконец бывшая жена Тимати решила исправить положение и помирилась с родительницей. Поклонники поинтересовались, как обстоят дела с мамой, и в ответ на это Решетова сообщила, что все нормально.
"Теперь все хорошо. Мы на связи! Скоро увидимся", — написала она.
Напомним, что между Анастасией Решетовой и Тимати начался роман в 2014 году. Артист не стал скрывать чувств к длинноногой брюнетке, несмотря на то, что по слухам, на тот момент он еще состоял в отношениях с мамой его первого ребенка Анастасией Шишковой.
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