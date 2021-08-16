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Шоу-бизнес
Старший сын Авербуха приревновал к ребенку от Арзамасовой: Эй!

Старший сын Авербуха приревновал к ребенку от Арзамасовой: Эй!

Пару дней назад в семье Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой произошло долгожданное событие.
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14 августа звезда "Папиных дочек" родила своему знаменитому супругу сына. Мальчик, имя которого, молодые родители пока не сообщали, стал вторым ребенком Ильи Авербуха. Первого сына Мартина фигуристу родила еще его бывшая жена – Ирина Лобачева. Старшему наследнику постановщика уже 17 лет, и он всего на девять лет младше жены Ильи Авербуха.

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Благодаря небольшой разнице в возрасте между Елизаветой и Мартином сложились довольно теплые отношения. Когда на странице Арзамасовой в "Инстаграм" появилось фото пары с новорожденным, Мартин незамедлительно отреагировал – об этом сообщил 5-tv.ru.

"Эй, я тоже хочу посмотреть! Поздравляю!" – написал молодой человек в комментариях.

Судя по всему, старший наследник просто приревновал из-за того, что еще не видел брата вживую.

Кроме Мартина, под первом снимком счастливых родителей с новорожденным отметились многие звездные коллеги пары: артисты, спортсмены и другие медийные личности. Все они порадовались за молодую семью и пожелали малышу здоровья. Ребенок, кстати, родился настоящим богатырем: его вес – 3800 граммов, рост – 53 сантиметра.

Сын Елизаветы Арзамасовой появился на свет в одном из лучших перинатальных центров столицы. Ранее "Дни.ру" сообщали о том, во сколько такие роды обошлись Илье Авербуху.

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Илья Авербух. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2021, 10:15 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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