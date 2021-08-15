Арзамасова и Авербух впервые показали новорожденного

14 августа стал для российского фигуриста Ильи Авербуха и популярной актрисы Елизаветы Арзамасовой счастливым днем. Они точно запомнят его навсегда.
Дело в том, что звездная пара стала родителями прекрасного малыша. Для героини сериала "Папины дочки" – это первый ребенок, а вот для ее супруга – второй.
Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года уже воспитывает сына Мартина. Мальчику недавно исполнилось 17 лет. Он всего лишь на 11 лет младше избранницы своего отца, поэтому с Лизой он сразу нашел общий язык, и они находятся в теплых отношениях.
Молодые родители пока не раскрывают имя малыша. Также никому пока неизвестен пол, вес и рост. Подписчики надеются, что в скором времени знаменитости откроют все карты.
"Счастье" – подписали трогательный снимок оба родителя.
В ответ они получили огромное количество приятных комментариев.
"Примите мои самые нежные поздравления!", "Ура! Новый человечек", "Ты будешь замечательной мамой!", "Настоящая любовь и счастье" – оставили послания поклонники в аккаунте у "папиной дочки".
Напомним, Елизавета Арзамасова родила в одном из перинатальных центров Москвы. Еще до родов она сообщила, что не поедет за границу, чтобы ждать там появления малыша на свет. В недавнем интервью звезда сказала, что будет рожать там, где ей комфортно.
Напомним, что пара поженилась чуть меньше года назад. Позже молодожены поделились радостной новостью. Подписчики обрадовались, когда узнали, что молодую семью ждет пополнение.
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