Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
"Раздвинь ножки": всплыло имя главной любовницы Кобзона
Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
партнеры
Воскресенье
15 августа
Лента новостей
16:28
Пока невеста в больнице: Шаляпин прожигает жизнь в одиночестве
16:26
"Опасный, кусачий, неутомимый": Тимати получил необычное поздравление от матери
15:33
Оставивший родившую Арзамасову Авербух сообщил о проблеме
15:33
Легендарный футболист умер после борьбы с тяжелой болезнью
14:55
Макеева завила о попытках забеременеть с помощью "маргинального" метода
14:55
"Больная женщина, совершенно несчастная": раскрыто реальное положение дел в браке Пугачевой и Галкина
13:44
Политолог Михеев о встрече Путина и Меркель: Крым обсуждаться не будет
13:26
Дженифер Лопес окончательно избавилась от бывшего жениха
13:22
Киркоров получил неожиданный удар после запрета посещать Украину
12:57
Усердно работал: сколько потратил Авербух на роды Аразамасовой
12:49
"Загнанная женщина ломается": Гагарина намекнула на причину развода с Исхаковым
12:36
Дана Борисова показала уникальный кадр
12:22
Как обращается к мачехе сын Шепелева и Фриске
12:06
Заговорившая о серьезных недугах Меньшова сбежала на 40-й день после смерти отца
12:00
Бузову назвали оружием массового поражения
11:53
"Русский вариант Мадонны": озвучен гонорар Бузовой
11:32
Садальский раскрыл неожиданные данные о растолстевшей Максаковой
11:24
Смерть в семье: Жасмин лишилась сразу двоих близких
11:04
Арзамасова и Авербух впервые показали новорожденного
10:48
"Все спускал на женщин": звезда "Кухни" раскрыла невротические отношения с известной актрисой
10:47
"Цирк": по чудом выжившей МакSим жестко прошлись
10:46
Кристина Асмус сделала провокационное заявление
08:12
"Всех забрали": возлюбленная Прохора Шаляпина и ее родители заболели коронавирусом
05:57
По стопам Киркорова: мокрый Агутин оголил свое дряблое тело для фото
03:59
Свободна: Бритни Спирс разделась после победы над отцом
02:01
Оксану Федорову заметили на море в полуголом виде
23:59
"Холодная война": Дочь рассказала правду о ненависти Пугачевой к покойной Легкоступовой
22:04
Адвокат Пелагии раскрыла правду о сокрытии имущества после развода с Телегиным
20:06
"Похожа на папу": повзрослевшая дочь Табакова восхитила россиян
19:56
Гости отползали от столов: известный ведущий спустил на банкет по случаю юбилея миллион
18:02
"Папины глаза": Лепс опубликовал фото с подросшей младшей дочкой
18:00
Почему иностранные инвесторы обходят стороной сельское хозяйство на Украине
17:03
Народ бросило в дрожь от засыпанной могилы Меньшова спустя 40 дней после похорон
17:03
Крушение самолета с россиянами на борту в Турции: все подробности
16:20
"До сих пор остались": Крапивина откровенно об однополых чувствах к Лободе
15:59
Кидались посудой: Джиган с Киркоровым разгромили ресторан в Греции
15:57
Стала известна судьба пропавшей звезды фильма "Влюблен по собственному желанию"
15:54
Газманов сделал признание о свадьбе с беременной от Авербуха Арзамасовой
15:16
"Как теперь жить дальше": Собчак ошарашила желанием совершить самоубийство из-за мужчины
14:51
Раскрыт размер баснословной пенсии Меркель после отставки
14:42
"Вот поэтому не женат до сих пор": раскрыта причина одиночества красавца Корчевникова
14:07
Разочарованный решением по "Северному потоку – 2" польский эксперт обратился к Библии
14:06
В России побит абсолютный рекорд смертности от COVID-19
13:17
Тарзан показал еле прикрытую Королеву: Это лучше, чем стриптиз
12:57
"Не обманет – не проживет": Дрожжину обвинили в краже памятника с кладбища
12:57
"От кого же малыш": Евгения Добровольская забеременела от женатого мужчины
12:52
В каких случаях услуги ЖКХ должно оплачивать государство
12:44
Сафронов огорчен случившимся с Булановой из-за страшной ошибки
12:39
"Я его жестко отвоевываю": Звезда "Содержанок" рассказала о личной жизни
12:36
"Все проблемы сваливают": посол Антонов ответил США на обвинения России в заговоре
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Холодная война": Дочь рассказала правду о ненависти Пугачевой к покойной Легкоступовой
"Погружение на дно": Собчак бросила камень в огород Бузовой
Бузову назвали оружием массового поражения
"Заработать деньги очень сложно": Мамаева оправдалась за безделье
"Русский вариант Мадонны": озвучен гонорар Бузовой
Орбакайте перепутали с 72-летней Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Оставивший родившую Арзамасову Авербух сообщил о проблеме

Оставивший родившую Арзамасову Авербух сообщил о проблеме

Фигурист раскрыл пол второго ребенка.
прочитано 946 раз

14 августа звезда сериала "Папины дочки" впервые стала мамой. Актриса Елизавета Арзамасова подарила малыша своему супругу, известному фигуристу Илье Авербуху. О том, что роды прошли хорошо, Лиза сама сообщила в соцсетях.

ПО ТЕМЕ

Усердно работал: сколько потратил Авербух на роды Аразамасовой

Арзамасова и Авербух впервые показали новорожденного

 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Для Ильи Авербуха это второй ребенок. Общаясь с журналистами, фигурист признался, что "бесконечно счастлив". По словам знаменитости, новорожденный – настоящий богатырь.

"Мальчик, 3800 граммов, 53 сантиметра", – гордо сообщил спортсмен.

Авербух добавил, что мама и малыш чувствуют себя замечательно. Между тем в семье появилась большая проблема – имя ребенку все еще не выбрали. Илья и Лиза решили пару дней повременить с решением этого вопроса. Новоиспеченные родители хотят присмотреться к сыну, чтобы понять, какой из вариантов ему подойдет больше всего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Как оказалось, всего через пару часов после рождения сына Илья Авербух улетел в Нижний Новгород. Фигурист оставил только родившую жену и младенца, чтобы репетировать собственное гала-шоу.

Как писали "Дни.ру", сын Арзамасовой и Авербуха появился в одном из элитных перинатальных центров столицы. Ходят слухи, что звезда "папиных дочек", находится в вип-палате. Дескать, услуги частного роддома обошлись фигуристу более чем в миллион рублей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Илья Авербух. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 августа 2021, 15:33 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Арзамасова целовалась с молодым красавцем на виду у всех

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Газманов сделал признание о свадьбе с беременной от Авербуха Арзамасовой

Певец рассказал о своей любви к актрисе
Шоу-бизнес

"Как теперь жить дальше": Собчак ошарашила желанием совершить самоубийство из-за мужчины

Все так серьезно?

Шоу-бизнес

Тарзан показал еле прикрытую Королеву: Это лучше, чем стриптиз

Поклонники в восторге

Шоу-бизнес

"Ничего себе": Буйнов поразил фанатов фотографиями своего огурчика

Снимки произвели фурор

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+