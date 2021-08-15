Оставивший родившую Арзамасову Авербух сообщил о проблеме

14 августа звезда сериала "Папины дочки" впервые стала мамой. Актриса Елизавета Арзамасова подарила малыша своему супругу, известному фигуристу Илье Авербуху. О том, что роды прошли хорошо, Лиза сама сообщила в соцсетях.
Для Ильи Авербуха это второй ребенок. Общаясь с журналистами, фигурист признался, что "бесконечно счастлив". По словам знаменитости, новорожденный – настоящий богатырь.
"Мальчик, 3800 граммов, 53 сантиметра", – гордо сообщил спортсмен.
Авербух добавил, что мама и малыш чувствуют себя замечательно. Между тем в семье появилась большая проблема – имя ребенку все еще не выбрали. Илья и Лиза решили пару дней повременить с решением этого вопроса. Новоиспеченные родители хотят присмотреться к сыну, чтобы понять, какой из вариантов ему подойдет больше всего.
Как оказалось, всего через пару часов после рождения сына Илья Авербух улетел в Нижний Новгород. Фигурист оставил только родившую жену и младенца, чтобы репетировать собственное гала-шоу.
Как писали "Дни.ру", сын Арзамасовой и Авербуха появился в одном из элитных перинатальных центров столицы. Ходят слухи, что звезда "папиных дочек", находится в вип-палате. Дескать, услуги частного роддома обошлись фигуристу более чем в миллион рублей.
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