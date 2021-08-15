Усердно работал: сколько потратил Авербух на роды Аразамасовой

Звезда "Папиных дочек" родила мужу первенца в лучшем частном перинатальном центре Москвы. В Сети пишут, что вип-обслуживание в нем стоит миллион триста тысяч. Будущий отец усердно работал, чтобы обеспечить новорожденного всем необходимым еще до его появления. Однако на родах Илья Авербух не присутствовал. Еще на ранних сроках Арзамасова заявляла, что не хочет видеть мужа в палате. "Не хотела бы, чтобы Илья присутствовал при родах. Это интимный момент", – сказала Лиза в интервью на шоу "Алена, блин!".
Счастливые родители опубликовали фото с ребенком в своих блогах в "Инстаграм" с короткой подписью "счастье". Официально пол наследника еще не объявили, однако приближенные пары говорят, что родился мальчик. Поклонники очень рады за молодых родителей, под снимками продолжают появляться сотни радостных комментариев. "Лизочка, поздравляю!" "Лизонька! Примите мои самый нежные поздравления", "Ураааааа! Новый человек. Поздравляю вас от всей души! Аж мурашки бегут! Счастья и здоровья всей семье! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написали подписчики.
Напомним, пара поженилась в декабре 2020 года. Свадьба была камерной, дожидаться снятия ограничений ради пышного торжества влюбленные не стали.
Ранее Родион Газманов рассказал об отношениях с Лизой Арзамасовой. После совместного клипа поклонники активно приписывали им роман. Родин всегда опровергал слухи и заявлял, что любит Лизу, но по-дружески.
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