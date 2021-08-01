Решетова ищет новую пассию для сбежавшего от возлюбленной Тимати

Анастасия Решетова давно "отпустила" рэпера.

Модель Анастасия Решетова и рэпер Тимати разошлись без малого год назад. Влюбленные расстались на дружеской ноте. Исполнитель и манекенщица обещали сообща воспитывать сына Ратмира.

Общаясь с подписчиками личного "Инстаграм", Решетова призналась, что недолго горевала из-за разрыва с Тимати. По словам модели, она "отпустила" рэпера почти сразу. Более того, манекенщица даже подыскивала себе замену. Судя по всему, Решетова не из ревнивых.

"Иногда смотрю на девушек, думая: "О, а вот она бы масюше подошла", – поделилась Анастасия в "Сторис".

Отметим, ходят слухи, что Решетова быстро нашла замену рэперу Тимати. По каким-то причинам манекенщица скрывает нового возлюбленного.

Интересно, что в марте этого, 2021 года, Анастасии Решетовой приписывали роман с женатым иностранцем. Светские сплетники утверждали, что у любовника модели чеченские корни, он баснословно богат, живет в Казахстане и бывает в Москве лишь время от времени.

Тимати тем временем находится в отношениях с победительницей шоу "Холостяк" Екатериной Сафаровой. В знак серьезности своих намерений рэпер даже подарил новой зазнобе кольцо за 22 миллиона рублей. Между тем ходят упорные слухи, что интерес рэпера к Сафаровой уже угас. Дескать, артист сбежал от возлюбленной на курорт, где проводит время с мамой, дочкой и бывшей женой.