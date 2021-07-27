Решетова заговорила о тайной дочери: Скрывать бесполезно

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати прокомментировала слухи о секретном ребенке. Анастасия Решетова заявила о количестве детей.

Личная жизнь Анастасии Решетовой превратилась в тайну за семью печатями. После разрыва с рэпером Тимати модель предпочитает не распространяться о поклонниках, перспективе брака и прочих интимных деталях. Вокруг звездной брюнетки ходит немало слухов, сама она признается, что половина из них не является правдой. Чтобы во всем разобраться, поклонники задали Анастасии Решетовой вопросы в личных сообщениях и получили вполне уместные ответы.

Недавно в Сети начали поговаривать, что у экс-избранницы Тимати есть тайный ребенок, которого она усиленно прячет от любопытных глаз и никак не афиширует в блоге. "С кем живет ваша дочь? В сторисах ее не показываете", — спросили у Анастасии Решетовой в инстаграм-аккаунте.

Сообщение развеселило модель, судя по смайликам в ее ответе. Она заявила, что никакой дочери нет, и возмутилась из-за того, что ей приписывают несуществующих детей. Что-то скрывать в ее положении бесполезно: рано или поздно правда о личной жизни звезд все равно всплывает.

Напомним, Анастасия Решетова воспитывает единственного сына Ратмира от рэпера Тимати. Знаменитый отец не обделяет наследника вниманием и финансовыми средствами. Несмотря на расставание с моделью, артист продолжает содержать ребенка.

