Стала любовницей и подарили коттедж: Вскрылись данные о новом романе Решетовой

Пока Тимати играет роль завидного холостяка, его бывшая избранница вовсю наслаждается вниманием нового ухажера. О личной жизни Анастасии Решетовой появились интересные слухи.

Долго горевать без рэпера Тимати у Анастасии Решетовой не получилось. Роковая брюнетка успешно обзавелась новым кавалером и теперь вовсю купается в мужской заботе. Об этом сообщил инсайдер телеграм-канала "Star News". По данным источника, экс-избранница рэпера стала любовницей женатого иностранца. Поклонником Анастасии Решетовой оказался бизнесмен с чеченскими корнями, которому не жалко финансовых средств на содержание молодой пассии с ребенком.

Мужчине удается обеспечивать не только экс-избранницу Тимати, но и свою семью, от которой он до сих пор не отказался. Бизнесмен живет в Казахстане, а в Москве бывает лишь время от времени. Чтобы иметь возможность встречаться с любовницей в хороших условиях, он сделал ей роскошный подарок. По слухам, Анастасия Решетова удачно приняла от ухажера элитную недвижимость. Теперь у 25-летней девушки есть шикарный коттедж на Рублевке.

Согласно информации инсайдера, новый дом звезда приобрела в то время, когда публично рассталась с рэпером Тимати. При этом поговаривают, что фактически артист разорвал отношения с Анастасией Решетовой куда раньше, чем объявил об этом. Существует мнение, что роковая брюнетка стала любовницей казахстанского бизнесмена около года назад.

