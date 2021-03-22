Стала любовницей и подарили коттедж: Вскрылись данные о новом романе Решетовой

Долго горевать без рэпера Тимати у Анастасии Решетовой не получилось. Роковая брюнетка успешно обзавелась новым кавалером и теперь вовсю купается в мужской заботе. Об этом сообщил инсайдер телеграм-канала "Star News". По данным источника, экс-избранница рэпера стала любовницей женатого иностранца. Поклонником Анастасии Решетовой оказался бизнесмен с чеченскими корнями, которому не жалко финансовых средств на содержание молодой пассии с ребенком.
Мужчине удается обеспечивать не только экс-избранницу Тимати, но и свою семью, от которой он до сих пор не отказался. Бизнесмен живет в Казахстане, а в Москве бывает лишь время от времени. Чтобы иметь возможность встречаться с любовницей в хороших условиях, он сделал ей роскошный подарок. По слухам, Анастасия Решетова удачно приняла от ухажера элитную недвижимость. Теперь у 25-летней девушки есть шикарный коттедж на Рублевке.
Согласно информации инсайдера, новый дом звезда приобрела в то время, когда публично рассталась с рэпером Тимати. При этом поговаривают, что фактически артист разорвал отношения с Анастасией Решетовой куда раньше, чем объявил об этом. Существует мнение, что роковая брюнетка стала любовницей казахстанского бизнесмена около года назад.
Популярные темы форума
Беременную бросил парень
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Возраст
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Муж не хочет работать
Гастеры
Паразиты в организме
Кикимора домашняя
Муж хочет сына, а будет дочь
Женский алкоголизм