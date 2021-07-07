"Какой ужас": кривляющаяся на камеру Варнава вызвала отторжение

Екатерина Варнава славится своим прекрасным чувством юмора и умением смеяться не только над другими, но и над самой собой. Артистка опубликовала новую фотографию.

На снимках она лежит в полосатой светлой рубашке, смотрит в камеру и активно строит самые разные рожицы. "Кривляния, сопротивления, страдания, умолишения…Нет, все-таки кривляния", – подписала она.

Многие отметили, что юмористка переусердствовала с фильтрами и выглядит не совсем естественно. Они даже попытались обвинить ее в неуважении к пользователям, которое дива якобы демонстрирует, выкладывая веселые селфи с серыми глазами. Однако Екатерина Варнава за свою жизнь уже прошла через невероятное количество негатива и ко всему относится с юмором.

"Не самый удачный фильтр. Мало от настоящей", "Фотошоп так глаза режет, что до смысла уже не дойти", "Чего страдать то", "Какой ужас, и Вы туда же с этим свистком", "Варнава сошла с ума", "Фу", "Как можно такое постить", – возмутилась публика. Однако нашлись и те, кто даже вступили в дискуссию с хейтерами.

Многие подписчики заступились за Екатерину Варнаву и подчеркнули, что бесконечно любят ее сарказм, а также умение везде найти повод для смеха. "Вы просто бомбита", "Катюня, ты прелесть", "Красивая, харизматичная", "Не каждый может себе позволить публично кривляться в свое удовольствие", "Красотка", "Никого не слушайте, Вы просто вау", "Какая настоящая, жива", – восхитились они.

